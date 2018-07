Sutradara Janjikan Nuansa Gim Tidak Hilang di Film DreadOut

: Kimo Stamboel bekerjasama dengan Mo Brothers memimpin proyek film DreadOut, adaptasi gim survival horor berjudul serupa besutan Digital Happiness. Melihat film horor menjamur di Indonesia, sentuhan berbeda diberikan Kimo dengan mempertahankan konsep di gim."Secara genre akan tetap horor, cuma karena di game banyak mengagetkan, lebih fisikal, seru, dan menggabungkan itu ke arah action supaya menarik dalam film," kata Kimo kepada Medcom.id di Jakarta, Sabtu, 14 Juli 2018."Bukan berarti ledakan dan tembak-tembakan. Banyak hal yang lebih besar dan seru," sambungnya.Selain menawarkan bumbu action, karakter Linda dengan segala tekniknya mengusir setan akan tetap dipertahankan."Karena gua melihat keunikan game ini, adaptasi. Game-nya sendiri unik banget. Si Linda menaklukkan setan dengan kekuatan handphone. Gue mencoba stay to the roots untuk tidak lepas dari situ," ungkap Kimo.Untuk nama aktor Kimo masih belum bisa memaparkan. Syuting film ini akan memakan waktu 35 hari mengambil lokasi di Jakarta, Depok dan area puncak.DreadOut menjadi proyek perdana film Indonesia yang mengadaptasi gim lokal.Film DredOut akan diproduksi GoodHouse.ID dan diproduseri jajarannya yaitu Wida Handoyo dan Edwin Nazir. Proyek ini telah dipersiapkan selama empat tahun sejak 2014 dengan porsi enam bulan untuk proses pra produksi."Dari 2014 kita bertiga udah ngobrol, untuk pre-production kita enam bulan, seriusnya GoodHouse.ID mempersiapkan tim ini. Kami dari GoodHouse.ID sebuah kehormatan supaya tetap bisa menjaga IT tetap bagus. Mas Edwin sempat sampaikan kita mau ini di-remake dan dipasarkan secara internasional," ungkap Wida Handoyo selaku produser.Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (BEKraf) ikut mendukung proyek ini dengan memonetasi proyek film untuk pertumbuham ekonomi Indonesia."Tugas BEKraf memonetisasi budaya, tradisi, lokal wisdom yang selama ini ada di tengah masyarakat melalui teknologi," ungkap Triawan."Kita percaya bahwa kekuatan lokal bisa diterjemahkan menjadi kesejahteraan bagi masyarakat," sambungnya.Film DredOut rencananya ditayangkan pada 2019. Tidak hanya menyasar penonton Indonesia, market penonton ikut membidik negara lain untuk menembus pasar internasional.(DEV)