Keren! Film Indonesia Like & Share Menang Grand Prix Osaka Asian Film Festival

Film dalam negeri berjudul Like & Share yang sempat tayang di bioskop pada 8 Desember 2022 menuai prestasi di Osaka Asian Film Festival yang dihelat pada 10-19 Maret 2023. Film arahan sutradara Gina S. Noer ini meraih penghargaan Grand Prix yang merupakan nama lain dari Best Picture Award.Para juri yang terlibat dalam Osaka Asian Film Festival mengaku kagum melihat cara Like & Share mengangkat isu dan menyampaikan pesan mengenai seksualitas."Kami semua yang menjadi juri terkesan dengan pesan film yang jelas dan kuat, yang menegaskan keingintahuan dan hasrat seksual perempuan muda sambil dengan jelas menolak kekerasan seksual," kata perwakilan juri, dikutip dari Variety, Selasa, 21 Maret 2023."Gaya filmnya juga orisinal. Rasa manis poppy yang memikat penonton di paruh pertama film menjadi lebih gelap seiring berjalannya cerita, membuat kita bergidik. Like & Share, dengan pesan yang kuat dan arahan yang brilian, adalah film yang perlu ditonton lebih dari sebelumnya."Sementara itu, Gina S. Noer selaku sang sutradara memberikan penjelasan mengenai isu yang ia angkat dalam filmnya ini.“Film ini berbicara tentang bagaimana kita menghadapi trauma dan bagaimana kita menghadapi kekerasan seksual. Tidak mudah untuk diceritakan dan tidak mudah untuk membuat film tentang itu, tetapi saya pikir jika kita mempercayai sesuatu yang cukup penting, itu akan menghormati penonton yang tepat,” beber Gina S. Noer.Di ajang ini, Like & Share diketahui menjadi satu-satunya perwakilan dari Indonesia. Sementara itu, ada puluhan film lainnya dari berbagai negara yang juga mengikuti festival film ini.Lisa (Aurora Ribero) dan Sarah (Arawinda Kirana) merupakan dua remaja 17 tahun yang bersahabat. Keduanya sering menghabiskan waktu bersama.Eksplorasi keduanya sebagai remaja perempuan menemui masalah ketika orientasi Lisa berubah dan Sarah menjadi korban kekerasan seksual.Di satu sisi, Lisa merasakan perasaan lebih terhadap perempuan bernama Fita (Aulia Sarah), sedangkan di sisi lain, Sarah harus berjuang usai dirinya menjadi korban kekerasan seksual.Melalui film ini, Gina S. Noer mencoba mengangkat isu-isu yang sering dianggap tabu di masyarakat, seperti mengenai orientasi seksual, hingga perjuangan seorang korban kekerasan seksual. Semua isu itu coba disampaikan lewat sudut pandang dua remaja perempuan.Buat Sobat Medcom yang belum sempat menonton film ini harus bersabar, karena Like & Share baru akan tayang di Netflix mulai 27 April 2023.(Nicholas Timothy Suteja)