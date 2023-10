Burt Young Bintang Film Rocky Meninggal Dunia di Usia 83 Tahun

Advertisement

(ELG)

Dunia perfilman tengah berduka atas meninggalnya aktor senior Burt Young di usia 83 tahun pada Minggu, 8 Oktober 2023 di Los Angeles. Kabar duka ini dikonfirmasi oleh anak perempuannya, Anne Morea Steingieser, kepada The New York Times pada Rabu, 18 Oktober 2023, seperti dilaporkan oleh ET.Meskipun penyebab kematian belum diungkapkan secara rinci, Young meninggalkan seorang anak perempuan dan satu cucu laki-laki. Istri Young, Gloria, telah meninggal pada tahun 1974.Burt Young yang lahir dengan nama Gerald Tommaso DeLouise dikenal dunia melalui perannya sebagai Paulie Pennino, sahabat dan saudara ipar Rocky Balboa yang diperankan oleh Sylvester Stallone dalam franchise Rocky.Ia membintangi karakter Paulie dalam enam film Rocky, memulai peran ikoniknya sejak film pertama pada tahun 1976. Perannya membawanya masuk nominasi Best Supporting Actor Oscar dan ia terus memerankannya hingga film keenam, Rocky Balboa, pada tahun 2006.Young juga mengukir namanya dalam sejumlah karya layar lebar lainnya, seperti Chinatown (1974), The Gambler (1974), Once Upon a Time in America (1984), Back to School (1986), Last Exit to Brooklyn (1990), dan Transamerica (2005). Selain itu, ia juga tampil di serial televisi terkenal seperti Russian Doll (2019).Young juga memiliki bakat di balik layar sebagai penulis naskah untuk Daddy, I Don't Like It Like This dan film Uncle Joe Shannon pada tahun 1978. Ia juga melukis dan memamerkan hasil karyanya dalam pameran seni di Florida dan New Jersey.Sebelum meninggal, Young masih aktif dalam beberapa proyek film, seperti The Final Code yang telah selesai produksi dan menunggu jadwal tayang. Ia juga tengah dalam proses pengambilan gambar untuk film Ways of the Warrior, kemudian Street Justice dan All In yang masih dalam tahap pra-produksi.