10 Film Horor Terseram Sepanjang Masa di Dunia, Bikin Merinding!

Berikut adalah sepuluh film horor terseram sepanjang masa:

1. The Exorcist (1973)

2. The Texas Chain Saw Massacre (1974)

3. Halloween (1978)

4. Paranormal Activity (2007)

5. Insidious (2010)

6. Sinister (2012)



7. The Conjuring (2013)

8. The Babadook (2014)

9. It (2017)

10. Hereditary (2018)

(ELG)

Film horor dari berbagai negara di dunia kerap mencuri perhatian. Simak daftar film terseramnya sepanjang masa di dunia.Kejadian mistis yang dialami masyarakat kerap menjadi inspirasi utama para penulis skenario dan produser untuk mengangkatnya menjadi film layar lebar. Tidak heran kalau film yang telah tayang memberikan kesan yang seram hingga bikin penontonnya merinding ketakutan.Setiap negara di seluruh dunia pasti memiliki kisahnya masing-masing. Namun ada deretan film horor yang bisa menghantui siapa saja yang menontonnya.Ini merupakan film yang diadaptasi dari novel berjudul sama, karya William Peter Blatty, yang mengisahkan tentang peristiwa kerasukan yang menimpa seorang gadis. Kemudian, sang ibu berusaha menyembuhkan anaknya dengan melakukan pengusiran setan atau exorcist yang dipimpin oleh dua imam Katolik.Terinspirasi dari kisah pembunuh berantai Edward Theodore Gein, film ini menceritakan tentang perjalanan lima anak muda yang menjadi korban dari keluarga kanibal setelah memberikan tumpangan pada seseorang. Kemudian, mereka diburu oleh pembunuh dengan senjata gergaji besi beserta keluarga psikopat.Film klasik ikonik ini bercerita tentang kembalinya seorang laki-laki ke kampung halamannya setelah kabur dari rumah sakit jiwa. Ia telah berada di sana selama satu dekade karena membunuh kakak perempuannya pada 1963 silam.Dengan arahan Oren Peli sebagai sutradara dan penulis skenario, film ini berkisah tentang kekuatan supranatural yang menghantui pasangan muda di rumah mereka. Dengan memasang kamera di berbagai sisi, mereka mencoba untuk mengetahui siapa yang mengganggu mereka.Sebelum The Conjuring (2013), sutradara James Wan telah menjadi sutradara film Insidious yang menceritakan tentang anak laki-laki yang mengalami koma secara misterius. Ternyata laki-laki tersebut memasuki alam astral bernama The Further dan menjadi wadah bagi sesosok iblis.Film ini menceritakan tentang seorang kriminal novelis bernama Ellison Oswalt (Ethan Hawke) yang mengalami kesulitan menemukan ide untuk buku terbarunya. Pada akhirnya ia memutuskan untuk membawa keluarganya ke sebuah rumah dimana sebuah keluarga terbunuh di rumah tersebut.Keputusannya itu membawa keluarganya dalam bahaya setelah adanya penemuan kotak berisi video keluarga lain yang dibunuh secara brutal. Ellison pun baru menyadarinya adanya keterlibatan kekuaran lain setelah menonton video tersebut.Film yang disutradarai oleh James Wan ini bercerita mengenai perjalanan investigasi keluarga Perron yang dilakukan oleh sepasang paranormal. Mereka datang untuk membantu karena keluarga tersebut mengalami peristiwa-peristiwa mistis di rumahnya yang berada di Harrisville, Rhode Island, pada tahun 1971 silam.Film yang didasari dari film pendek MONSTER (2005) ini mengisahkan tentang kesulitan seorang ibu dalam membesarkan anaknya setelah sang suami meninggal. Kemudian ia mendapatkan teror menyeramkan setelah membaca cerita dari buku dongeng misterius.Banyak kritikus yang memberikan nilai positif pada film yang menceritakan tentang kisah badut misterius bernama Pennywise yang meneror anak-anak di Derry, kota kecil di New Hampshire. Kemudian ada sekelompok anak yang bernama The Losers Club, mencoba untuk melawan Pennywise setelah mendapatkan teror yang sama.Dalam film ini mengisahkan tentang keluarga Graham baru saja kehilangan sosok ibu di dalam keluarganya, tetapi peristiwa itu justru menghantui anak perempuannya tentang rahasia misteri dari nenek moyangnya. Kemudian, mereka pun terancam dengan takdir yang mengerikan setelah berusaha untuk mencari tahu tentang hal tersebut.