Jennifer Lopez jadi Pembunuh Mematikan

Jennifer Lopez terpilih memerankan karakter pembunuh mematikan dalam film "The Mother". Film Netflix ini akan disutradarai oleh Niki Caro, yang sebelumnya menjadi sutradara film "Mulan" Disney (2020).Dilansir dari Variety, "The Mother" menceritakan tentang seorang pembunuh mematikan yang keluar dari persembunyiannya. Ia akhirnya menampakkan diri demi melindungi putri yang dia serahkan bertahun-tahun sebelumnya.Naskah film ini ditulis oleh Misha Green (penulis naskah film "Lovecraft Country"). Skenario revisi terbaru ditulis oleh Andrea Berloff (penulis film "Straight Outta Compton").Sementara itu, J-Lo, sapaan Jennifer Lopez, juga bekerja sama dengan Netflix untuk film lain. Salah satunya, sebuah adaptasi dari buku laris karya Isabella Maldonado yanh berjudul berjudul "The Cipher".J-Lo juga akan memproduksi dan membintangi film tersebut. J-Lo memerankan karakter agen FBI Nina Guerrera. Ia terlibat dalam kasus pembunuh berantai setelah dia meninggalkan kode dan teka-teki kompleks secara daring, yang terkait dengan pembunuhannya baru-baru ini.J-Lo juga tengah mengerjakan banyak film lainnya. Di antaranya, film komedi romantis Universal yang berjudul Marry Me, drama kriminal STX berjudul The Godmother, dan Shotgun Wedding.Di sisi lain, Sutradara film The Mother, Niki Caro, telah meraih sejumlah penghargaan. Salah satunya, sebagai BAFTA Film Fitur Terbaik di bagian Penghargaan Anak-anak untuk film Whale Rider pada tahun 2020. Selain itu, dia juga mendapatkan nominasi Oscar di kategori Aktris Utama untuk film Keisha Castle-Hughes.(ASA)