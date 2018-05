Sherlock Holmes 3 Ditetapkan Rilis 2020

: Warner Brothers telah menetapkan jadwal rilis bioskop untuk Sherlock Holmes 3. Film laga misteri ini merupakan episode ketiga yang dibintangi oleh Robert Downey Jr. dan Jude Law dengan sutradara Guy Ritchie.Seperti dilaporkan Screen Rant, Warner Bros. menargetkan film akan tayang pada 2020 dalam slot waktu seperti dua film sebelumnya, yaitu bulan Desember. Slot waktu ini juga yang biasanya menjadi parade film-film besar Hollywood yang dirilis luas, termasuk lingkup internasional. Dalam tiga tahun terakhir, Star Wars adalah waralaba yang rutin merilis film setiap Desember.Dengan agenda ini, keterlibatan Robert dalam waralaba Marvel Cinematic Universe tampaknya memang akan berakhir. Terakhir dia tampil di Avengers: Infinity War dan akan muncul lagi di Avengers 4 pada 2019.Sebulan sebelum Avengers 4, dia akan lebih dulu muncul sebagai Doctor Dolittle dalam The Voyage of Doctor Dolittle. Lalu sejauh ini Sherlock Holmes 3 menjadi film pertamanya yang diumumkan setelah Avengers 4.Film Sherlock Holmes versi Guy Ritchie diadaptasi dari karakter bernama sama dalam novel-novel karya Sir Arthur Conan Doyle. Robert memerankan Sherlock dan Jude memerankan sahabatnya, dokter John Watson.Film pertama, Sherlcok Holmes, dirilis pada Desember 2009 dan dilanjutkan sekuelnya, Sherlock Holmes: A Game of Shadows pada 2011. Keduanya sukses secara komersial.(DEV)