8 Anime Paling Dinanti di Musim Gugur 2022 tayang Mulai Oktober

1. Blue Lock





2. Chainsaw Man

3. Bocchi the Rock!

4. Mob Psycho 100 season 3

5. My Hero Academia season 6

6. Uzaki-chan wa Asobitai! season 2

7. Spy X Family part 2

8. Bleach: Sennen Kessen-hen

Jakarta: Sebentar lagi anime akan memasuki ‘Fall’ alias musim gugur pada bulan Oktober 2022. Fall 2022 menjadi musim yang dinanti para pecinta anime. Pasalnya banyak anime dengan nama besar, termasuk judul baru yang akan tayang.Di season Fall 2022 ini terdapat sejumlah anime baru seperti Chainsaw Man dan Blue Lock. Selain itu ada juga season baru dari sejumlah anime seperti My Hero Academia Season 6, My Mob Psycho 100 season 3, dan Uzaki-chan wa Asobitai! musik kedua.8 anime paling dinanti di musim gugur 2022Anime ini merupakan anime bertema sepak bola yang paling dinanti, manganya sendiri memang sangat sangat hype. Manga karya Muneyuki Kaneshiro dan Yusuke Nomura bercerita tentang tim nasional Jepang yang tidak memiliki striker yang haus gol.Federasi mereka pun merekrut pelatih eksentrik bernama Jinpachi Ego. Ia pun akhirnya menginisiasi proyek Blue Lock, fasilitas seperti penjara di mana tiga ratus striker berbakat dari sekolah menengah di seluruh Jepang diisolasi dan diadu satu sama lain.(Blue Lock/MAL)Satu-satunya yang selamat dari Blue Lock akan mendapatkan hak untuk menjadi striker tim nasional, dan mereka yang kalah akan dilarang bergabung dengan tim selamanya.Yoichi Isagi, seorang striker yang gagal membawa tim sepak bola SMA-nya ke turnamen nasional terpilih dalam proyek penuh risiko ini. Ia pun menggunakan kesempatan emas yang diberikan oleh Proyek Blue Lock untuk menunjukkan potensinya.Anime yang digarap studio 8bit ini akan tayang mulai 9 Oktober 2022.Berikutnya ada anime Chainsaw Man yang juga sangat dinantikan. Chainsaw Man diadaptasi dari anime dengan judul yang sama karya Tatsuki Fujimoto.Anime yang diproduksi studio MAPPA bakal menyuguhkan grafis yang ciamik. Chainsaw Man bercerita tentang Denji, seorang remaja miskin yang dipaksa untuk berburu iblis, monster supernatural yang kuat yang dimanifestasikan dari ketakutan dan trauma kolektif umat manusia. Itu dilakukannya untuk membayar kembali hutang ayahnya kepada yakuza.Setelah dikhianati dan dibiarkan mati, Denji bergabung dengan hewan peliharaannya Chainsaw Devil Pochita menjadi Chainsaw Man, hibrida Iblis-manusia yang kuat dengan kemampuan untuk memanggil gergaji dari tubuhnya.Dalam trailernya anime ini menampilkan adegan penuh darah, brutal, dan kekerasan. Dan tidak ada sensor dalam penayangan anime ini. Ini tentu menjadi kabar baik bagi yang mengikuti manga Chainsaw Man.“Kami ingin semua kontennya mentah, seperti di manga. Kami tidak akan menyensor apa pun. Kami ingin setia pada materi aslinya,” ucap CEO MAPPA , Hamura Otsuka seperti dikutip dari Anime Senpai.Anime Chainsaw Man tayang mulai 12 Oktober 2022.Anime ini diadaptasi dari manga empat panel yang cukup populer dengan judul sama. Bocchi the Rock mengisahkan Hitori Goto alias “Bocchi-chan gadis SMA yang pendiam dan tidak punya teman.Sehari-hari ia menghabiskan waktu untuk bermain gitar demi mimpinya gabung dengan sebuah band. Hingga akhirnya ia mengunggah permainan gitar dan direkrut oleh oleh seorang drummer Nijika Ijichi untuk bermain di bandnya untuk pertama kalinya di depan orang lain.Bocchi the Rock! akan tayang pada bulan Oktober 2022.Petualangan Mob membasmi hantu akan berlanjut di season 3. Anime ini akan tayang mulai 5 Oktober 2022.Musim gugur 2022 membawa kembali My Hero Academia dengan Musim 6. Musim baru ini akan mengadaptasi arc Paranormal Liberation Front dari manga, yang berarti cerita Izuku Midoriya akan mengalami perubahan besar. Para penggemar perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi beberapa kematian juga.My Hero Academia season 6 tayang mulai 1 Oktober 2022.Musim gugur 2022 ini siap-siap kembali ketawa dengan kelakuan usil Uzaki ke Shinichi. Di season pertama anime bergenre rom-com ini sukses bikin ngakak pecinta anime.Anime ini tayang pada 1 Oktober 2022.Part kedua Spy X Family akan tayang pada 1 Oktober 2022. Sobat Medcom bisa kembali melihat tingkah-tingkah aneh bin ajaib dari 'keluarga' Forger. Dan yang pasti bagaimana usaha Loid Forger untuk menuntaskan misinya menjaga kedamaian antara Westalis and Ostania.Tapi, kendala sebenarnya dalam karyanya adalah Donovan Desmont. Untuk lebih dekat dengan Donovan, Loid membuat rencana dan menciptakan keluarga palsu dengan Anya sebagai putrinya dan Yor sebagai istrinya.Terakhir ada Bleach: Sennen Kessen-hen (Bleach: Thousand-Year Blood War). Setelah bertahun-tahun hiatus, anime ini akan kembali tayang.(Bleach/MAL)Bleach: Thousand-Year Blood War akan memperlihatkan Ichigo Kurosaki dan sekutu Soul Reaper-nya bertarung melawan kerajaan Quincy dari Wandenreich dalam pertempuran habis-habisan untuk menentukan nasib eksistensi mereka.