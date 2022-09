Selain Indonesia, Ini 4 Negara yang Remake Film Miracle in Cell.7

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Poster Pushpaka Vimana (2017). Wikmedia Commons

Poster Miracle in Cell.7 Filipina (2019). Wikimedia Commons

Jakarta: Sejumlah negara telah mengadaptasi ulang film Miracle in Cell.7 Korea. Terbaru adalah Indonesia yang sedang tayang di bioskop sejak 8 September 2022.Miracle in Cell.7 Korea (2013) bercerita tentang seorang pria cacat mental yang dipenjara secara salah karena pembunuhan. Ia membangun persahabatan dengan para penjahat di selnya, yang sebagai imbalannya membantunya melihat putrinya lagi dengan menyelundupkannya ke penjara.Film ini didasarkan pada kisah kehidupan nyata seorang pria yang disiksa dan mengaku bersalah di bawah tekanan atas pemerkosaan dan pembunuhan seorang gadis 9 tahun pada 27 September 1972 di Chuncheon sebelum akhirnya dibebaskan pada November 2008.Sejauh ini, Miracle in Cell.7 Korea sudah diremake di lima negara. Mana saja?India membuat film dengan berbahasa Kanada berjudul Pushpaka Vimana (2017). Film ini disutradarai oleh S. Ravindranath dan dibintangi oleh Ramesh Aravind, Baby Yuvina Parthavi, serta Rachita Ram.Sang sutradara menegaskan Pushpaka Vimana bukan remake dari Miracle in Cell No. 7 Korea (2013), tapi hanya terinspirasi. Namun, mereka kalah dalam kasus pelanggaran hak cipta yang diajukan Kross Pictures, rumah produksi dari Korea Selatan.Ko?u?taki Mucize (2019) disutradarai oleh Mehmet Ada ztekin. Ini adalah adaptasi resmi dari film Miracle in Cell No. 7 Korea.Ko?u?taki Mucize menggunakan premis yang sama dengan perubahan cerita, karakter, dan nada yang signifikan. Film ini terpilih sebagai perwakilan Turki untuk Best International Feature Film di Academy Awards ke-93, tetapi tidak mendapat nominasi.Filipina mengadaptasi ulang dengan judul yang sama pada 2019. Miracle in Cell.7 Filipina disutradarai oleh Nuel Crisostomo Naval dan dibintangi oleh Aga Muhlach dan Bela Padilla.Teaser Miracle in Cell No. 7 Filipina dirilis pada November 2019 dan ditonton sebanyak 7 juta kali dalam 24 jam. Film ini tayang perdana di bioskop seluruh Filipina pada 25 Desember 2019 sebagai salah satu entri resmi Festival Film Metro Manila 2019.Miracle in Cell.7 Indonesia tayang pada 8 September 2022. Film ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo dengan pemeran Vino G Bastian,remakeremakeSpanyol akan membuat remake dari Miracle in Cell.7 Korea dibawah Rumah Produksi Rock and Ruz. Film ini akan dibintangi oleh Mario Casas.