Penjualan Tiket Film Eternals Kalahkan Shang-Chi dan Black Widow

Jadwal Tayang Eternals

Tiket prajual film Eternals membalap film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dan film Black Widow di bioskop Amerika Serikat. Dilaporkan penjualan tiket tersebut mencapai USD2,6 juta atau Rp36,6 miliar.Mengutip Marvel, Eternals merupakan sekelompok superhero yang melindungi bumi dari alien kuno yang telah hidup di sini secara rahasia selama ribuan tahun. Tim superhero tersebut berjanji tidak akan mencampuri urusan di bumi, tapi musuh paling kuno umat manusia, The Deviants membuat mereka terpaksa keluar demi menyelamatkan bumi.Film yang berlatar waktu setelah Avengers: Endgame ini mengundang antusiasme masyarakat. Para penggemar di Marvel Cinematic Universe (MCU) sangat menunggu kelanjutan kisah para pahlawan setelah tim Avengers berhasil mengalahkan Thanos.Melansir Deadline, antusiasme para penggemar MCU membuat Eternals berhasil menjual tiket di muka (advance ticket sales) sebanyak kurang lebih USD2,6 Juta dalam 24 jam pertama. Penjualan tersebut berhasil mengalahkan Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings dengan USD1,4 Juta dan Black Widow sebanyak USD2 Juta dalam periode waktu yang sama.Namun, penjualan tiket tersebut tidak menentukan kesuksesan dari film ini. Eternals akan tayang di bioskop Amerika Serikat pada 5 November 2021. Film blockbuster ini akan menghadirkan Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree, Henry Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Kit Harington, Salma Hayek, dan Angelina Jolie.