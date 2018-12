Gading Marten Tidur dengan Piala Citra

Gading Marten didaulat sebagai aktor terbaik Piala Citra lewat film drama komedi Love For Sale garapan sutradara dan penulis Andibachtiar Yusuf. Gading sempat berkelakar ke wartawan bahwa dia hendak memeluk trofi saat tidur malam pertama setelah menerima penghargaan."Hari ini mau saya bawa buat tidur," kata Gading di Teater Besar Taman Ismail Marzuki Jakarta, Minggu malam, 9 Desember 2018."Sudah lama enggak memeluk, jadi meluk ini ha-ha," imbuhnya girang.Ini menjadi Piala Citra pertama Gading sejak dia terjun sebagai aktor film 10 tahun silam. Dalam kategori aktor utama terbaik, Gading diunggulkan bersama Adipati Dolken (Teman tapi Menikah), Ario Bayu (Sultan Agung), Iqbaal Ramadhan (Dilan 1990), Oka Antara (Aruna & Lidahnya), dan Vino G Bastian (Chrisye).Gading mengenang petuah yang diberikan sang ayah yang juga aktor senior, Roy Marten, pada awal kariernya. Roy tidak ingin Gading menjadi "Roy Marten kedua"."Dia selalu bilang, 'Jangan jadi Roy Marten kedua, jadi Gading sendiri, cari jalan kamu.' Mungkin belakangan saya lebih banyak nge-MC karena menemukan kenyamanan di situ. Lebih banyak (film) komedi, kalau Papa lebih banyak drama," ujar Gading."Namun kadang saya kangen akting, kangen syuting, akhirnya coba satu dua (proyek film) yang mungkin naskahnya cocok dengan dengan saya – berbuah hasil sekarang," imbuhnya.Saat ini, Gading sedang sibuk syuting film terbaru Nagabonar Reborn bersama sutradara Emil Heraldi. Apakah kemenangan Piala Citra menjadi beban baru baginya terkait performa akting?"Saya selaiu menikmati apa yang saya kerjakan, saya lakukan 100 persen. Buat saya, piala ini bonus, tetapi ya pasti dengan (penghargaan) ini, orang berharap saya selalu baik, bahkan mungkin harus lebih baik," ungkapnya.Gading Marten adalah aktor kelahiran 8 Mei 1982. Sejak 2008, dia telah berperan dalam 16 film cerita panjang rilis, dimulai dengan aktor pendukung dalam Love. Film-filmnya beberapa tahun terakhir adalah Hangout, Me Vs Mami, Susah Sinyal, Mau Jadi Apa?, dan Partikelir.(ASA)