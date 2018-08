Reza Rahadian: My Stupid Boss 2 lebih Njelimet!

Naskah film sekuel My Stupid Boss 2 dari Upi butuh waktu pengerjaan cukup lama, yaitu dua hingga tiga tahun sejak film pertama selesai dibuat. Namun bagi kedua pemeran utama Reza Rahadian dan Bunga Citra Lestari, penantian lama mereka terbayar dengan naskah yang matang dan menyenangkan."Sesuai ekpektasi. Jelas banget bahwa naskah ini dipersiapkan secara matang. Jadi, saya sebenarnya juga senang karena film ini tidak buru-buru," kata Reza dalam jumpa pers di Pondok Indah Mall Jakarta, Selasa, 31 Juli 2018."Kami berdua khawatir jika film ini diburu-buru, Mbak Upi tidak fokus menulis naskahnya. Namun karena persiapan cukup, waktunya sangat cukup, saat membaca (naskah), saya senang banget.""Ini akan beda banget dari film yang pertama," imbuh Bunga dalam kesempatan sama.Dalam My Stupid Boss, Reza dan Bunga beradu akting sebagai bos dan kepala administrasi sebuah perusahaan di Malaysia. Kendati punya bos menjengkelkan, Diana alias Kerani, yang diperankan Bunga, tetap bertahan di kantor tersebut.Dalam kisah sekuelnya, Diana dan bosnya akan terlibat dalam konflik baru dan petualangan di Vietnam untuk mencari tenaga kerja yang bisa dibayar murah. Para pekerja lama mundur dari pabrik karena tak tahan dengan kelakuan bos mereka ini."Ya konfliknya lebih njelimet," ungkap Reza.Menurut Bunga, konflik film kedua akan sangat berbeda dengan film pertama. Film kedua juga punya alur cerita yang lebih utuh dan mengalir, tidak seperti film pertama yang terasa seperti gabungan dari fragmen interaksi Diana dan bosnya yang aneh di kantor."(Film pertama) kayak potongan pengalaman si Kerani, bosnya kayak begini, Kerani masih kaget. Kalau yang kedua ini sudah menjadi satu cerita utuh, dari awal sampai akhir nyambung," tutur Bunga."Yang jelas, saya sangat suka dan terhibur membacanya. Saya sangat senang dan enggak sabar. Dari saat baca pertama, kami sudah enggak sabar menanti syutingnya," sambung Reza."Excited ya, sudah kebayang kayak gimana," imbuh Bunga.Sama seperti film pertama, My Stupid Boss 2 masih diadaptasi dari novel seri berjudul sama karya penulis bernama alias Chaos@work. Naskah adaptasi ditulis Upi, yang juga menjadi sutradara untuk kedua film. Frederica menjadi produser dalam bendera Falcon Pictures.Proses syuting dimulai pekan depan di Jakarta. Setelah syuting dua pekan di Jakarta dan jeda selama September, syuting akan berlanjut di Vietnam selama dua pekan pada Oktober. Belum ada jadwal rilis resmi dari Falcon.(ASA)