Tessa Thompson dan Chris Hemsworth akan Bintangi Film Men in Black Terbaru

: Sony Pictures sedang menyiapkan proyek film terbaru Men in Black dengan penulis naskah Matt Holloway dan Art Marcum. Sejauh ini, dua kandidat pemain yang akan bergabung adalah Chris Hemsworth dan Tessa Thompson.Proyek ini akan menjadi semacam reuni Chris dan Tessa. Sebelumnya, mereka telah beradu akting dalam film superhero Marvel Thor: Ragnarok (2017).Menurut laporan The Hollywood Reporter, kisah dalam film terbaru akan melibatkan pemain ensambel ketimbang dua tokoh utama seperti dalam trilogi asli (1997-2012). Film juga akan menampilkan tokoh-tokoh baru, bukan duo agen J dan K yang diperankan Tommy Lee Jones dan Will Smith.Kisahnya dibangun dalam latar dunia sci-fi kontemporer. Penyutradaraan akan ditangani F Gary Gray. Sebelumnya, Gary mengarahkan beberapa film laga, seperti The Fate of the Furious (2017) dan The Italian Job (2003).Rencana proyek ini sudah terdengar setidaknya sejak Oktober 2017. Menurut laporan Deadline, lingkup kisah yang akan diangkat lebih besar dari film-film sebelumnya. Film ini diharapkan menjadi seperti Jurassic World, yang memperluas lingkup kisah Jurassic Park.Walter F Parkes dan Laurier MacDonald, yang memproduksi tiga film Men in Black, kembali menjadi produser. Steven Spielberg juga kembali menjadi produser eksekutif.Film ini dijadwalkan untuk dirilis pada Juni 2019.(DEV)