Digelar Virtual, Europe on Screen 2021 Hadirkan Lebih Banyak Film

Europe on Screen kembali diadakan tahun ini dan berlangsung secara virtual atau online. Hal ini mempertimbangkan kondisi PPKM (Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) terkait pandemi covid-19."Kami memutuskan untuk mengadakan Europe on Screen 2021 edisi online. Festivalnya sendiri akan berlangsung dari tanggal 15 sampai 27 September 2021 di festivalscope.com," ujar Festival Co-Director Europe on Screen 2021, Meninaputri Wismurti, dalam konferensi pers virtual.Ada perbedaan antara festival film Europe on Screen tahun lalu dengan Europe on Screen 2021. Salah satunya, ada lebih banyak film dari Eropa yang ditayangkan, yakni sekitar 25 persen penambahannya."Tahun lalu hanya ada 40 film, sedangkan tahun ini ada 53 film ditambah satu tayangan perdana dari pemenang short film pitching project tahun lalu," jelasnya.Selain itu, pihaknya juga mengundang orang-orang hebat untuk berinteraksi dengan penonton, yang disebut dengan sesi film talk. Mereka adalah para pembuat film atau orang-orang yang terlibat dalam pembuatan film, dari setiap film yang ditayangkan di Europe on Screen tahun ini."Mereka akan melakukan sesi tanya jawab dan diskusi secara langsung lewat Zoom dan mereka bisa berinteraksi langsung dengan penonton film Europe on Screen yang mengikuti sesi tersebut," tutur Festival Co-Director Europe on Screen 2021, Nauval Yazid."Sampai saat ini sudah ada 24 pembuat film dari Eropa yang telah mengonfirmasikan kehadiran mereka. Ini juga membanggakan, karena ini naik secara signifikan dari tahun lalu," tambahnya.Tahun lalu, pihaknya mengudang 13 pembuat film dari Eropa. Sedangkan tahun ini, sebanyak 24 tamu festival untuk film talk tersebut belum angka final. Sebab, jumlah tamunya akan terus bertambah."Akan terus bertambah nantinya, berhubung sebagian besar dari tamu yang kami undang ini sedang membuat film terbaru mereka, sehingga belum bisa memberikan konfirmasi," pungkasnya.(ELG)