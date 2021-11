5 Fakta Menarik Drakor Jirisan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Drama Korea (Drakor) Jirisan akan menampilkan tayangan episode terbaru di iQiyi. Drakor besutan sutradara Lee Eung-bok ini populer, bahkan mengalahkan sejumlah drama baru lainnya di peringkat popularitas pekan pertama November 2021.Drakor ini dibintangi oleh Gianna Jun (Seo Yi-kang) dan Ju Ji-hoon (Kang Hyun-jo). Jirisan bercerita tentang petualangan tim penjaga hutan (ranger) di Taman Nasional Gunung Jiri.Mereka berdua menguak misteri mengapa para pengunjung gunung yang datang banyak yang hilang atau bahkan ditemukan tak bernyawa. Berikut ini lima fakta menarik Drakor Jirisan yang tayang di iQiyi.1. Jin BTS jadi pengisi soundtrack JirisanSalah satu personel boyband Korea Selatan terpopuler, Jin BTS, merilis satu lagu berjudul "Yours" khusus untuk Jirisan. "Yours" diputar di episode kelima yang tayang pada 7 November 2021 lalu.Tak sampai sepekan atau pada 11 November 2021, Spotify Korea dan World Music Awards mengumumkan bahwa "Yours" menjadi lagu pertama dari OST K-Drama yang masuk ke Top 50 Global Chart Spotify. OST Jirisan ini langsung memulai debutnya di urutan 45 tangga lagu Spotify.2. Jalan cerita yang penuh kejutanPada dua episode terbaru Jirisan (episode 7 dan 8), Kang Hyun-jo meramalkan kebakaran hutan akan terjadi di Jirisan. Tim ranger Haedong pun bergegas menyelamatkan orang-orang yang terperangkap meski nyawa mereka taruhannya.Sementara itu, ada sosok menyeramkan yang bersembunyi di balik bayang-bayang menunggu waktu untuk menyerang. Setelah Kang Hyun-jo berhasil selamat, ia mengungkapkan kepada Seo Yi-kang, "Ada yang mencoba membunuhku dan mereka akan kembali."Lalu, siapa pelaku di balik semua itu? Apakah ranger misterius yang ditemui Lee Da-won (Go Min-si) ada kaitannya dengan ini? Penonton selalu dibawa kepada teka-teki yang seru dan sulit ditebak. Misteri akan terungkap pada episode selanjutnya.3. Alur cerita maju mundurSalah satu yang menjadi daya tarik dari Jirisan adalah alur ceritanya yang maju mundur. Fakta ini berbeda dengan alur drakor kebanyakan.Alur ini menjelaskan mengapa Kang Hyun-jo memutuskan bergabung dengan tim ranger Jirisan sebagai rookie ranger padahal pangkatnya sudah cukup tinggi di militer. Juga bagaimana Seo Yi-kang mengungkap misteri insiden yang melibatkan mereka berdua.Alur cerita Jirisan yang terus berpindah-pindah antara masa lalu (2018) dan masa kini dapat dibedakan dari tampilan gambar yang disajikan. Tentunya, hal tersebut membuat penasaran siapa pun yang menontonnya.4. Rating yang selalu unggulNielsen Korea mencatat Jirisan masih mendominasi dengan rating 7,9 persen dan titik tertinggi 8,7 persen. Drama ini juga menguasai demografi penonton usia 20-49 tahun dengan rating 3,9 persen dan puncak 4,4 persen.Bahkan pada platform iQiyi, Jirisan masih menjadi trending nomor satu sejak pertama dirilis. Tagar setiap episode Jirisan mulai dari #JirisanEp1 hingga #JirisanEp6 pun kerap trending di Twitter setiap minggunya.5. Artis papan atas menjadi cameoSejumlah aktris atau aktor teratas tampil mengisi Jirisan. Sebut saja Son Seok-koo, yang muncul sebagai cinta pertama Seo Yi-kang dari lima tahun lalu pada episode keenam. Aktor Ryu Seong-ryong muncul di episode pertama sebagai seorang pengirim sinyal misterius.Cameo lain yang muncul adalah Park Hwan-hee. Aktris yang main di K-Drama populer Descendants of The Sun ini hadir di episode 1-2 dan berperan sebagai Hee Won, wisatawan Gunung Jiri.Nama lain yang tak kalah mengejutkan penggemar Jirisan adalah Yoon Ji-on. Muncul di episode 4-5, ia mengambil peran sebagai Se Wook, tersangka yang dicurigai meledakkan Gunung Jiri menggunakan bom kentang.