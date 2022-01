3 Hal Menarik dalam Drakor Ghost Doctor

1. Chemistry luar biasa antara Rain dan Kim Bum

2. Pengembangan dan hubungan plot yang menarik

3. Subjek mistik: fantasi medis

Drama Korea (Drakor) Ghost Doctor berhasil menarik perhatian penonton. Drakor yang disutradarai oleh Boo Sung Chul ini meraih peringkat pemirsa terbaik sebesar 5,711 persen dan ada peningkatan peringkat yang stabil di setiap episode sejak penayangan perdananya.Ghost Doctor merupakan drama medis fantasi terbaru. Tayangan ini menceritakan tentang dua dokter yang memiliki latar belakang sangat berbeda. Begitu juga dengan keterampilan dan kepribadian mereka. Tetapi, pada akhirnya hal itu menggabungkan tubuh dan jiwa mereka.Aktor Rain berperan sebagai ahli bedah toraks jenius Cha Young Min. Sedangkan aktor Kim Bum berperan sebagai penduduk sendok perak Go Seung Tak. Berikut ini tiga hal menarik dari Drakor Ghost Doctor, yang berhasil memikat penonton.(Kim Bum dalam Ghost Doctor. Foto: via Viu)Sejak episode pertama, orang-orang tertarik dengan bromance Rain dan Kim Bum. Mereka dengan sempurna tenggelam dalam peran masing-masing dan membuat penonton tertawa terbahak-bahak melihat interaksi lucu mereka.Cha Young Min, yang menjadi hantu, dengan bebas merasuki tubuh Go Seung Tak. Go Seung Tak mengetahui hal ini dan berteriak, "Mati! Menjauh dari saya! Anda hantu terkutuk! Tinggalkan aku sendiri!"Pada akhir episode keempat, Go Seung Tak akan menjalani operasi penting, mengungkapkan bahwa Cha Young Minw terlihat di matanya. Hal itu mengisyaratkan bahwa mereka akan secara resmi bergandengan tangan dan meningkatkan harapan untuk lebih banyak gembira.(Uee dalam drama korea Ghost Doctor. Foto: via Viu)Drama ini tidak hanya membuat penonton tertawa terbahak-bahak. Namun, cerita sampingan yang unik juga semakin meningkatkan pendalaman plot.Pada episode terakhir, ada petunjuk bahwa operasi ketua Jang Kwang Deok (Lee Moon Soo), pada hari kecelakaan lalu lintas, agak terkait dengan Cha Young Min. Selain itu, hubungan yang terjalin antar-karakter menambah lebih banyak hiburan.Jang Se Jin (Uee), Oh Soo Jung (Son Naeun Apink), Tes (Sung Dong Il), Han Seung Won (Tae In Ho), dan Ahn Tae Hyun (Go Sang Ho), memiliki cerita mereka sendiri. Hal tersebut akan menjadi menarik untuk melihat hubungan seperti apa yang mereka bentuk dengan Cha Young Min dan Go Seung Tak.Ghost Doctor menarik penontonnya dengan genre berbeda yang disebut fantasi medis. Kisah hantu koma di perbatasan antara hidup dan mati, dalam setting rumah sakit, dinilai baru dan menyegarkan.Selain itu, fakta bahwa Cha Young Min, dokter yang brilian, hanya dapat memiliki Go Seung Tak, seorang dokter yang ceroboh. Kepribadian mereka membawa pengalaman yang lebih mengasyikkan.