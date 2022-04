Andrew Garfield Umumkan Rehat dari Dunia Akting

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Aktor Hollywood Andrew Garfield membeberkan keinginannya untuk istirahat sejenak dari industri perfilman, mengingat Garfield yang belakangan ini sangat sibuk tampil di beberapa film seperti The Eyes of Tammy Faye, Tick, Tick... Boom! dan Spider-Man: No Way Home.Melansir Variety, aktor dengan dua nominasi piala Oscar ini sebut dirinya ingin rehat sejenak setelah serial TV yang dibintanginya, Under the Banner of Heaven selesai produksi."Aku akan istirahat sebentar." ucap Andrew Garfield.Aktor 38 tahun itu mengaku kelelahan saat musim-musim penghargaan berlangsung. Tujuan dirinya istirahat adalah untuk introspeksi diri dan ingin menjadi seseorang yang lebih 'bebas'."Aku perlu menyesuaikan dan memikirkan apa yang aku inginkan selanjutnya, dan aku ingin menjadi siapa dan sedikit jadi manusia biasa sebentar. Karena kau tahu, musim penghargaan itu layaknya sebuah mesin cuci." lanjutnya.Sebelum beristirahat, Garfield memfokuskan energinya di serial Under the Banner of Heaven yang menurutnya menceritakan topik-topik berat seperti agama dan pembunuhan, hal ini membuat Garfield dan rekan-rekannya membutuhkan sedikit rekreasi di sela-sela proses syuting."Aku rasa itu keperluan untuk kami membuat malam game dan pergi ke alam dan mendaki dan kau tahu, berenang dan menyelam dan mengunjungi danau dan makan enak, jadi kami bisa kembali dengan maksimal." ujar Garfield.Akhir-akhir ini ada banyak bintang film yang mengumumkan ingin rehat dari akting selain Garfield, ada Sandra Bullock yang sibuk mengurus keluarganya dan Bruce Willis yang pensiun karena kondisi penyakit aphasia yang memburuk.