Iklan Bintang Ant-Man untuk Angkatan Darat Amerika Ditarik Imbas Kasus Kekerasan dalam Hubungan

Kampanye iklan Angkatan Darat Amerika Serikat (AS) yang dibintangi aktor Jonathan Majors ditarik sementara. Tindakan ini diambil setelah Jonathan Majors ditangkap polisi di Manhattan, New York, AS pada Sabtu, 25 Maret 2023 karena dilaporkan telah melakukan kekerasan terhadap pacarnya.Angkatan darat AS punya dua kampanye iklan "Be All You Can Be" dengan bintang film Ant-Man itu sebagai narator. Namun, kedua iklan itu sudah ditarik sejak Minggu, 26 Maret 2023."Angkatan Darat AS mengetahui penangkapan Jonathan Majors dan kami sangat prihatin dengan tuduhan seputar penangkapannya," ucap kepala urusan publik Kantor Pemasaran Perusahaan Angkatan Darat dalam sebuah pernyataan."Meski mengusung praduga tak bersalah, sebagai bentuk kehati-hatian menentukan, kami menarik iklan sampai penyelidikan atas tuduhan ini selesai.""Be All You Can Be" sendiri merupakan kampanye iklan yang bertujuan untuk membangkitkan antusiasme militer di kalangan anak muda negeri Paman Sam.Sebelumnya, melalui pernyataan resmi, pihak kepolisian kota New York menjelaskan bahwa mereka melakukan penangkapan terhadap Jonathan Majors setelah mendapat panggilan 911 dari korban. Korban diduga merupakan kekasih dari Jonathan Majors.Korban kemudian menjelaskan bahwa ia mendapat serangan fisik dan menderita luka ringan di kepala dan lehernya.Di sisi lain, Priya Chaudhry selaku pengacara Jonathan Majors menyatakan kliennya itu sama sekali tidak bersalah. Ia pun siap untuk menyerahkan bukti sebagai penguat atas pernyataannya itu."Sayangnya, kejadian ini terjadi karena perempuan tersebut mengalami krisis emosional, sehingga dia dibawa ke rumah sakit kemarin. Polisi diharuskan melakukan penangkapan dalam situasi ini," kata sang pengacara."Itu satu-satunya alasan Tuan Majors ditangkap. Kami berharap tuduhan ini segera dibatalkan," tambahnya.Jonathan Majors sendiri kini tengah naik daun usai tampil sebagai antagonis atau villain di film superhero Marvel, yakni Ant-Man and The Wasp: Quantumania yang tayang Februari 2023 lalu. Ia pun dikontrak Marvel Studios untuk menjadi penjahat super di film-film Marvel ke depannya.(Nicholas Timothy Suteja)