Tayang Hari Ini, Anime Chainsaw Man Langsung Trending Twitter

Jakarta: Episode 1 Anime Chainsaw Man hari ini Rabu,12 Oktober 2022. Penayangan episode pertama berjudul Inu to Chenso (Dog and Chainsaw) membuat anime ini menjadi trending topik Twitter pagi hari ini.Chainsaw Man merupakan salah satu anime yang ditunggu di Fall Season tahun ini. Anime ini diadapatasi dari manga dengan judul yang sama karya mangaka Tatsuki Fujimoto.Anime yang diproduksi studio MAPPA bakal menyuguhkan grafis yang ciamik. Chainsaw Man bercerita tentang Denji, seorang remaja miskin yang dipaksa untuk berburu iblis, monster supernatural yang kuat yang dimanifestasikan dari ketakutan dan trauma kolektif umat manusia. Itu dilakukannya untuk membayar kembali utang ayahnya kepada Yakuza.Setelah dikhianati dan dibiarkan mati, Denji bergabung dengan hewan peliharaannya Chainsaw Devil Pochita menjadi Chainsaw Man, hibrida Iblis-manusia yang kuat dengan kemampuan untuk memanggil gergaji dari tubuhnya.Chainsaw Man ramai menjadi perbincangan di jagat maya, termasuk di Twitter. Anime yang akan tayang sebanyak 12 episode ini bahkan menjadi trending Twitter di penayangan perdananya.“Pengalaman brutal dari Chainsawman kerasa banget, pas baca manganya udah kerasa brutalnya, yet the anime is wilder #chainsawman,” cuit @Mnu***.“WOYWOY CSM DAH KELUARRRRRR #chainsawman,” tulis @rri***“Sangat bagus untuk episode pertama,” cuit netizen lainnya.Anime Chainsaw Man dapat ditonton secara resmi mulai hari ini di Prime Video. Kamu bisa mencoba trial 7 hari untuk menonton Chainsaw Man, setelahnya kamu harus berlangganan Rp59 ribu per bulan.Selain itu, Bstation dan kanal YouTube Ani-one Asia juga menayangkan anime ini. Untuk Bstation baru tayang tiga bulan setelah penayangan perdananya. Sementara kanal YouTube Ani-one Asia baru tayang 19 Oktober 2022 dan kamu harus berlangganan Rp29.900.