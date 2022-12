Arie Kriting Sudah Punya Firasat Bakal Bintangi Film The Big 4

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Arie Kriting membintangi film terbaru karya Timo Tjahjanto bertajuk The Big 4. Ia bermain bersama bintang film papan atas seperti Abimana Arasatya, Putri Marino, Lutesha dan juga Kristo Imanuel.Dalam konferensi pers yang diselenggarakan di hotel The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Arie Kriting mengungkapkan alasannya mengambil peran dalam film ini."Karena saya melihat di sini ada unsur komedinya dan saya sejak 2011 mendedikasikan hidup saya berkomedi memang untuk film ini," ujar Arie Kriting dalam konferensi pers di hotel The Dharmawangsa.Ucapan Arie Keriting sontak membuat tamu undangan dan lainnya tertawa sekaligus kagum. Ia juga mengatakan kariernya selama berkomedi dipersembahkan untuk filmnya ini."Seluruh karier saya dari 2011 berkomedi karena saya tahu ada firasat di 2021 ada suatu titik kehidupan saya ada film The Big 4 yang ditawarkan dalam kehidupan saya dan saya harus mengemban tugas untuk berkomedi di situ," sambungnya."Saya mendedikasikan kehidupan saya untuk film ini," lanjutnya lagi dengan bangga.Arie juga mengatakan persiapannya untuk bermain dalam film The Big 4 tidak seperti orang lain yang hanya berbulan-bulan, tetapi 10 tahun karirnya sejak 2011."Orang persiapannya hitungan bulan kalau saya 10 tahun. Satu dekade kehidupan saya untuk persiapan film ini. Catat ya teman-teman," tutur Arie Kriting.The Big 4 menceritakan tentang polisi bernama Dina yang menyelidiki jejak kematian ayahnya. Dina mengikuti jejak petunjuk hingga sampai ke sebuah pulau tropis.Akhirnya Dina mengetahui bahwa ayahnya merupakan pemimpin dari kelompok pembunuh bayaran. Dina bersama rekan polisi lainnya bekerjasama dengan para kriminal murid ayahnya dulu untuk memecahkan misteri.Film The Big 4 sudah bisa disaksikan di layanan streaming Netflix Indonesia. Film dengan genre komedi dan laga ini mencuri perhatian dengan penampilan dari bintang berbakat lainnya seperti Marthino Lio, Budi Ros, Donny Damara hingga Michele Tahalea.