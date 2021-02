Sandra Bullock Bakal Main Film Bareng Brad Pitt dan Lady Gaga

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Film baru berjudul "Bullet Train" dipenuhi nama-nama bintang ternama. Setelah diumumkannya nama Aktor Brad Pitt, kini giliran aktris Sandra Bullock yang gabung, juga bersama Lady Gaga.Sandra Bullock merupakan pemain terbaru yang bergabung dengan pemeran bertabur bintang lainnya di dalam film thriller pembunuh David Leitch, "Bullet Train".Dilansir dari Deadline, pada film ini aktris peraih Oscar tersebut tak hanya bergabung dengan Brad Pitt dan Lady Gaga. Melainkan, juga beradu akting dengan Zazie Beetz, Brian Tyree Henry, Joey King, Aaron Taylor Johnson, Andrew Koji, Masi Oka, dan Michael Shannon.Naskah film ini ditulis oleh Zak Olkewicz, diadaptasi dari novel berjudul "Maria Beetle" karya penulis asal Jepang, Kotaro Isaka. Ceritanya tentang sekelompok pembunuh dengan motif yang saling bertentangan, bertarung di atas kereta berkecepatan tinggi di Tokyo.Di sisi lain, belum terungkap peran apa yang akan dimainkan Sandra Bullock dalam film tersebut. Namun, film ini dikabarkan mulai diproduksi pada Oktober 2020 dan proses produksi film terus berlanjut.Sandra memiliki beberapa proyek yang sedang dikerjakan saat ini, termasuk reuni dengan Netflix untuk pembuatan ulang seri ITV dari tahun 2009 yang dibintangi oleh Suranne Jones. Dia juga akan bergabung dengan Channing Tatum untuk film komedi berjudul "The Lost City of D".Sementara itu, Lady Gaga akan membintangi film garapan Sutradara Ridley Scott, yakni "Gucci". Film ini diadaptasi dari buku karya Sarah Gay Forden, "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed".Film ini menceritakan tentang kisah nyata Patrizia Reggiani, istri maestro mode Maurizio Gucci. Ia dihukum karena membunuh Gucci yang diketahui tidak setia. Lady Gaga akan berperan sebagai Reggiani dalam film yang rencananya akan dirilis pada November 2021 ini.(ELG)