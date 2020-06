Ergo and Co Klarifikasi Tidak Bekerja Sama dengan Drive-in Cinema Meikarta

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kabar Ergo and Co bekerja sama dengan Meikarta dibantah langsung Adam Hadziq, Founder Ergo and Co. Tidak ada hubungan apapun antara proyek Drive Thru Dine In Meikarta dengan Ergo and Co."Ergo and Co tidak pernah ada hubungan apapun dengan Meikarta dan perihal penayangan di Meikarta itu, tidak ada sama sekali kaitannya dengan kami karena memang 100 persen berbeda," tegas Adam saat dikonfirmasi Medcom.id, Jumat 5 Juni 2020.Adam menegaskan, proyek Drive In Cinema dari Ergo and Co dilakukan di kawasan Jakarta. Tak ada wilayah lain. Pihaknya pun sedang mempersiapkan perihal teknis serta menunggu keputusan pemerintah."Kondisi yang sekarang itu adalah yang mereka (Meikarta) jalankan pure, murni kerjaan mereka. Tidak ada sangkut pautnya dengan kami. Ergo and Co mengerjakan Drive-in Cinema di Jakarta dan bukan di Meikarta dan belum kami jalankan, masih kami proses pengurusan banyak hal, tempat, film, izin, karena kami sudah bilang dari awal kami tidak akan bermain di gray area," tegas Adam.Adam menyayangkan perkataan pihak Meikarta. "Selama pemerintah tidak mengizinkan acara ini dijalankan karena kondisinya PSBB ya tidak akan kami mulai. Memang, menurut saya pihak Meikarta memang berkata tidak benar soal ini," ujar Adam.Sebelumnya, Medcom.id mengonfirmasi kabar keberlanjutan film Susah Sinyal produksi Starvision Plus yang disebut tayang secara ilegal di Drive Thru Dine In Meikarta kepada Head Marcomm Meikarta Andika Surya Pratama. Andika justru melontarkan Ergo and Co sebagai rekanan event organizer."Enggak ada penayangan film sebenarnya. Cuplikan-cuplikan film tapi walau bagaimanapun memang dari EO-nya, dari Ergo and Co kayaknya ada datang dan tim kami juga ada datang untuk koordinasi atau klarifikasi menjelaskan bagaimana kondisinya bahwa kami tidak ada acara komersial, cuplikan-cuplikan dan lain-lain," kata Andika Surya Pratama, Head Marcomm Meikarta dihubungi Medcom.id, Jumat 5 Juni 2020.Andika berulang kali menyebut Ergo and Co, juga ketika menjabarkan tujuan dibuatnya Meikarta Drive Thru Dine In. Acara berbasis makan di dalam mobil disebut sebagai hiburan di tengah area komersial."Kalau kami sendiri mengadakan itu acara adalah agar komersial area di District 1 ini gairah kembali, ekonomi kembali meningkat. Jadi kerja sama dengan, partner Ergo and Co untuk mengadakan entertainment di situ," kata Andika Surya Pratama.(ELG)