Antusias Penonton Tinggi, Si Doel The Movie Berencana Tambah Layar di Belanda

: Si Doel The Movie rencananya akan tayang perdana di bioskop bergengsi Pathe Tuschinski, Amsterdam, pada Senin, 23 Juli 2018.Di luar dugaan, bioskop berkapasitas 750 penonton itu tidak cukup mengakomodasi minat para penonton yang mencapai 1.800 orang. Hal ini dikemukakan langsung oleh Rano Karno, pemeran Doel sekaligus sutradara."Ini diusahakan cari dua gedung bioskop. Ini di luar ekspektasi di luar perkiraan, yang ingin menonton 1.800 orang sedangkan kapasitas Pathe Tuschinski 750 orang," kata Rano setibanya di Amsterdam, Minggu, 22 Juli 2017.Antusias yang tinggi ini datang dari orang-orang Indonesia yang tinggal di Belanda dan negara Eropa lainnya. Mereka terdiri dari penggemar hingga vlogger.Sejauh ini tim Si Doel The Movie masih mencari bioskop yang memungkinkan untuk disewa, selain Pathe Tuschinski.Gala premier Si Doel The Movie dihadiri oleh seluruh pemeran utama film, kru, dan awak media. Seperti diberitakan sebelumnya, Belanda jadi lokasi utama syuting Si Doel The Movie.(DEV)