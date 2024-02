Siapakah Dandhy Laksono yang Membuat Film Dirty Vote dan Apa Saja Film-Filmnya?

Baca juga: Tantangan Raditya Dika Pertama Kali Bikin Serial Drama Komedi

Dandhy Dwi Laksono sedang menjadi sorotan usai menjadi sutradara dari film dokumenter bertajuk Dirty Vote . Simak deretan film karyanya yang lainnya.Sebelum menjadi sutradara, Dandhy Dwi Laksono berkarier sebagai jurnalis mulai 1998 silam. Lalu, ia juga pernah menjadi produser berita Liputan 6. Kariernya dalam bidang jurnalistik bisa dikatalan cukup bersinar.Pada 2009, Dandhy Dwi Laksono memulai kariernya sebagai sutradara dengan merilis film bertajuk Kiri Hijau Kanan Merah bersama Watchdoc. Film tersebut mengangkat kisah seorang aktivis bernama Munir.Setelah itu, ia kerap merilis berbagai film dokumenter untuk mengkritik pemerintahan dan isu sosial di sekitarnya. Salah satunya yang sedang viral saat ini adalah Dfilm dokumenter Dirty Vote.Berikut rekomendasi film karya Dandhy Dwi Laksono.Dandhy Dwi Laksono memulai kariernya sebagai sutradara dengan film dokumenter yang satu ini. Kiri Hijau Kanan Merah menceritakan tentang kisah seorang aktivis bernama Munir yang dibunuh di dalam pesawat ketika dalam perjalanan menuju Belanda pada 7 September 2004 silam.Sobat Medcom bisa menontonnya melalui kanal YouTube Watchdoc Documentary. Hampir semua karya Dandhy Dwi Laksono dipublikasikan di sana.Film dokumenter ini digarap oleh Dandhy Dwi Laksono sebagai sutradara. Yang Ketujuh menceritakan tentang dua kandidat pemilihan umum (Pemilu) 2014, yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.Film ini menjadi dokumenter kedua garapan Dandhy Dwi Laksono sebagau sutradara. Samin vs Semen mengangkat kisah perjuangan suku Samin dalam melawan PT. Semen Indonesia yang akan mendirikan pabrik semen di kawasan pegunungan Kendeng yang berada di bagian utara pulau Jawa.Film ini juga pernah viral dan ternyata merupakan hasil karya Dandhy Dwi Laksono sebagai sutradara bersama tekannya Ucok Suparta. Sexy Killers menceritakan tentang industri pertambangan batubara yang berhubungan dengan badan perpolitikan Indonesia.Film dokumenter dengan durasi 80 menit ini merupakan garapan lainnya dari Dandhy Dwi Laksono. The Bajau ini menjadi film yang merekam percakapan suku Bajo tentang pandangannya pada laut.Apalagi suku Bajo dikenal sebagai kelompok masyarakat yang berani mengembarai lautan dengan perahu tradisional. Diketahui mereka tinggal di perairan Torosiaje, Gorontalo dan perairan Marombo, Konawe Utara.Film ini diproduksi oleh Visinema Pictures, Kopernik, Akarumput, dan Watchdoc, dengan Rahung Nasution dan Dandhy Dwi Laksono sebagai sutradaranya. Pulau Plastik menceritakan tentang tiga individu yang berjuang melawan polusi plastik sekali pakai.Karya Dandhy Dwi Laksono yang satu ini juga sempat viral pada saat itu. Pasalnya, The Endgame menampilkan kesaksian dari dugaan penyingkiran sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangangi kasus penyuapan kelas kakap dengan jalur prosedural bernama Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) oleh Ketua KPK Firli Bahuri.Film ini merupakan hasil karya Dandhy Laksono dan Farid Gaban bersama Tim Ekspedisi Indonesia Baru. Barang Panas menceritakan tentang perjuangan masyarakat melawan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB).Nah, kalau film yang satu ini pastinya Sobat Medcom sudah tidak asing lagi. Hal itu karena Dirty Vote menjadi karya Dandhy Dwi Laksono yang sedang ramai dibicarakan akhir-akhir ini. Film tersebut menceritakan tentang desain kecurangan Pemilu 2024 dari sudut pandang para pakar hukum tata negara di Indonesia.Itulah beberapa film dokumenter karya Dandhy Dwi Laksono. Kira-kira Sobat Medcom sudah nonton yang mana saja, ya?