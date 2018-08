Ini Empat Kandidat Sutradara Pengganti Danny Boyle untuk Bond 25

: Proyek film James Bond ke-25 kembali masuk persimpangan setelah sutradara Danny Boyle mengundurkan diri. Sejumlah nama kandidat baru bermunculan, termasuk Edgar Wright sutradara Baby Driver dan David Mackenzie sutradara Hell or High Water.Pengunduran diri Danny diumumkan secara resmi oleh produser Michael G Wilson, Barbara Broccoli, serta Daniel Craig lewat media sosial pada Rabu, 22 Agustus 2018. Mereka menyebut bahwa Danny mundur karena "perbedaan kreatif".Sejumlah laporan lain menyebut ada dua kemungkinan alasan, entah para produser tidak sepakat dengan naskah terbaru garpaan Boyle dan penulis naskahnya John Hodge, atau Daniel Craig tidak setuju dengan pemilihan seorang aktor Polandia untuk peran antagonis. Sebelum Boyle dan Hodge masuk, naskah Bond 25 telah dituntaskan oleh Neal Purvis dan Robert Wade.Menurut laporan terbaru dari Deadline, sedikitnya ada empat sutradara yang sedang didekati atau menjadi pilihan baru. Sumber orang dalam menyebut bahwa sutradara pengganti harus ditentukan dalam 60 hari. Jika terpenuhi dalam rentang waktu ini, Daniel Craig masih bisa bermain dan jadwal rilis 8 November 2019 masih aman.Keempat opsi sutradara itu adalah Edgar Wright, David Mackenzie, Yann Demange, dan Jean-Marc Valle.Karya sutradara Edgar yang terakhir dirilis adalah film kriminal Baby Driver (2017). Sebelumnya, dia menyutradarai dan menulis laga komedi Scott Pilgrim vs. the World (2010), horor komedi Shaun of the Dead (2004), buddy cop komedi Hot Fuzz (2007), serta sci-fi The World's End (2013). Tiga film yang disebut terakhir dirilis sebagai trilogi Cornetto atau Blood and Ice Cream.Mackenzie adalah sutradara asal Skotlandia yang telah mengarahkan sejumlah film panjang sejak awal 2000-an. Karya terakhir yang dirilis adalah film thriller neo-noir Hell of High Water (2016) yang menjadi nomine film terbaik Academy Awards. Filmnya terbaru, Outlaw King, akan dirilis di Netflix pada November 2018.Demange adalah sutradara asal Prancis yang telah mengarahkan dua film panjang rilis. Ada thriller sejarah '71 (2014) serta drama kriminal White Boy Rick yang baru akan dirilis bulan depan September 2018. Lewat '71, Demange mendapat penghargaan sebagai sutradara terbaik dari British Independent Film Awards.Lalu Jean-Marc adalah sineas asal Kanada yang telah mengarahkan sejumlah film dan serial sejak 1990-an. Film-filmnya mendapat perhatian festival dan ajang penghargaan. Salah satunya adalah drama biografi Dallas Buyers Club (2013), yang mengantar Jared Leto dan Matthew McConaughey sebagai aktor terbaik versi Academy Awards. Namun kemungkinan besar Jean-Marc tidak bergabung karena terbentur jadwal.(DEV)