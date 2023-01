Hore! Serial The Last of Us Bakal Lanjut ke Musim Kedua

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Serial The Last of Us yang sedang populer belakangan ini dipastikan bakal berlanjut ke musik kedua. Pengumuman musim kedua itu dirilis ketika serial The Last of Us musim pertama baru menayangkan tiga episode."Saya merasa senang, tersanjung, dan jujur kewalahan karena begitu banyak orang yang mendengarkan dan terhubung dengan perjalanan Joel dan Ellie," kata Neil Druckmann, produser eksekutif sekaligus penulis dan direktur kreatif The Last of Us.Hal senada disampaikan Craig Mazin yang juga eksekutif produser. Dia memberikan rasa apresiasi yang tinggi bagi para penonton yang telah mendukung dan memberikan kesempatan bagi kru dan pemain untuk kembali berperan dalam serial."Sebagai salah satu penggemar dari cerita dan dunia yang diciptakan oleh Neil serta Naughty Dog, saya tidak sabar untuk kembali," katanya.Jumlah penonton The Last of Us di dua episode sebelumnya begitu positif. Episode kedua yang tayang akhir pekan lalu melalui HBO dan HBO Max telah meraup 5,7 juta penonton, meningkat 22 persen dari jumlah penonton episode pertama yaitu 4,7 juta penonton.Meski belum ada tanggal dan informasi yang pasti mengenai penayangan musim kedua The Last of Us, musim pertama serial ini masih memiliki sembilan episode yang akan terus keluar hingga berakhir di tanggal 12 Maret.Di Indonesia, The Last of Us begitu digemari. Selain mengangkat cerita soal Jakarta, serial ini turut dibintangi aktor Tanah Air yakni, Christine Hakim dan Yayu Unru.