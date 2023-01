Borong Nominasi Oscar 2023, Ini Sinopsis Film Everywhere Everything All at Once

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Everywhere Everything All at Once adalah film yang belakangan ini menjadi topik pembicaraan hangat para pecinta film. Film ini memenangkan penghargaan di Golden Globe Awards 2023.Kini, film hasil garapan Daniel Kwan dan Daniel Scheinert masuk nominasi Piala Oscar 2023. Everything Everywhere All at Once memecahkan rekor dengan nominasi terbanyak di Oscar 2023 dengan sebanyak 11 nominasi. Film ini bahkan meraih rating 8/10 dalam website imdb atau internet movie database.Everything Everywhere All at Once merupakan film bergenre komedi action, yang menceritakan tentang seorang Wanita Tionghoa-Amerika yang menjalankan bisnis binatu, bernama Evelyn Quan (Michelle Yeoh). Bersama suaminya, Waymond (Ke Huy Quan), kehidupan mereka berjalan lancar.Evelyn dan Waymond juga memiliki seorang anak bernama Joy (Stephanie Hsu). Meskipun menjadi anak tunggal, Joy merasakan banyak kekecewaan terhadap orang tuanya seiring bertambahnya usia.Suatu hari, ayah Evelyn, Gong Gong (James Hong) tiba di Amerika Serikat. Mereka berencana untuk merayakan ulang tahun ayahnya di sana. Sebelum perayaan tersebut, Evelyn dan Waymond diminta ke Gedung Internal Revenue Services (IRS). Bisnis laundry mereka sedang diaudit oleh IRS. Evelyn dan Waymond pun bertemu dengan Deirdre Beaubeirdre (Jamie Lee Curtis) untuk melihat proses audit bisnis mereka.Secara tiba-tiba Waymond memperingatkan Evelyn untuk menjaga dirinya sendiri karena ada banyak hal yang akan terjadi. Waymond mengatakan bahwa Evelyn mungkin satu-satunya orang yang dapat menyelamatkan kekacauan ini.Evelyn sempat bingung dengan perubahan sikap suaminya. Namun perlahan-lahan mulai mengerti ketika dia melakukan lompatan ke dunia lain. Evelyn menemukan dirinya dengan sesuatu yang lain di dunia itu.Evelyn memulai petualangannya untuk menebus multiverse dan menyelamatkan keluarganya. Apakah Evelyn berhasil? Semuanya terjawab di Everything Everywhere All At Once.