Pensiun Gara-Gara Parkinson, Michael J. Fox: Susah Menghafal Dialog

Aktor yang dikenal melalui film Back to the Future, Michael J. Fox diketahui mengumumkan pensiunnya pada tahun 2020 lalu akibat penyakit Parkinson-nya yang mengganas.Melansir The Hollywood Reporter, dalam acara podcast Working It Out bersama Mike Birbiglia, sang aktor menyebut kalau gaya aktingnya mulai berbeda saat Parkinson menyerang dan mulai menjadi selektif dalam memilih peran."Ketika aku buat spinoff serial The Good Wife, yaitu The Good Fight, aku tidak bisa ingat dialognya, aku nge-blank, aku tidak ingat," kata Fox.Berbeda dengan penderita Parkinson pada biasanya, Michael J. Fox tetap menjaga ketenangannya dan tidak panik saat lupa dengan berbagai hal."Yang menyegarkan adalah aku tidak panik. Aku tidak menjadi kacau. Aku hanya seperti, 'Ya, itu dia. Lanjut. Elemen kunci dari proses ini adalah mengingat dialog dan aku tidak bisa melakukan itu,'" ucapnya.Setelah peristiwa ini, Fox tidak mengambil peran di film yang memiliki banyak dialog, bukannya tidak mau tetapi karena memang terganggu oleh Parkinson."Aku tidak mengambil sesuatu dengan banyak percakapan, karena saya tidak bisa melakukannya. Dan dengan alasan apapun, itulah keadaan sebenarnya," tutur Fox