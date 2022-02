Loki Season 2 Segera Syuting

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Salah satu tayangan yang ditunggu di layanan streaming Disney+ Hotstar adalah Loki Season 2. Dikabarkan serial yang termasuk ke dalam Marvel Cinematic Universe (MCU) ini akan segera syuting pada musim panas tahun 2022, tepatnya di Pinewood Studios yang terletak di Inggris.Namun sayangnya, sutradara yang menggarap season 1, Kate Herron tidak kembali menggarap season 2 sehingga kursi sutradara masih kosong untuk sementara.Season 1 serial yang masuk ke dalam fase ke-4 MCU ini berakhir ketika Sylvie (diperankan oleh Sophia Di Martino) membunuh He Who Remains (diperankan oleh Jonathan Majors) yang mengakibatkan multiverse menjadi tidak stabil.Loki (diperankan oleh Tom Hiddleston) mengira dia telah kembali ke universenya, sesampainya dia ke Time Variance Authority (TVA), bossnya yang bernam Mobius (diperankan oleh Owen Wilson) sama sekali tidak mengenalnya.Serial berakhir dengan Loki yang kebingungan dan kantor TVA yang berubah drastis. Di post-credit scene sendiri, tertulis "Loki akan kembali di season 2".Selain serial Loki, terdapat juga film MCU lainnya yang membahas konflik multiverse, seperti Spider-Man: No Way Home yang sudah tayang di bioskop Indonesia mulai tanggal 15 Desember 2021 dan Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang diperkirakan akan tayang pada pertengahan 2022.