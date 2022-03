Raih Penghargaan di Piala Oscar 2022, Film Jepang 'Drive My Car' Cetak Sejarah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Film Jepang 'Drive My Car' karya Hamaguchi Ryusuke mencuri perhatian karena berhasil memenangkan Piala Oscar untuk kategori the Best International Features.Sebelum Oscar, Drive My Car juga lebih dulu memenangkan tiga penghargaan di Cannes, termasuk skenario terbaik yang diraih Hamaguchi bersama rekannya penulis Oe Takamasa.Keberhasilan di Cannes membuat publik dunia mencari tahu film tersebut, hingga menjadi semakin terkenal dan menjangkau lebih banyak penonton serta memberi dampak yang lebih luas.Pada akhirnya, film Drive My Car meraih empat nominasi Academy Award. Termasuk nominasi film terbaik pertama untuk film Jepang.Pemerintah Jepang juga mengapresiasi keberhasilan 'Drive My Car' di Oscar. "Kemenangan Oscar Drive My Car adalah pencapaian bersejarah," ujar Sekretaris kabinet pemerintah Jepang Hirokazu Matsuno dikutip dari Variety, Senin, 28 Maret 2022.Film Drive My Car menjadi karya film asal Jepang kedua yang meraih trophy Oscar. Terakhir film Jepang yang mendapat penghargaan di Oscar adalah karya berjudul Departures tahun 2008 silam.Drive My Car dirilis di Jepang pada bulan Agustus tahun lalu dan menghasilkan USD 250 ribu atau sekitar Rp3,6 Miliar di akhir 2021.