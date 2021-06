Rise of The Beasts Jadi Judul Film Terbaru Transformers

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Film ketujuh untuk cerita alam semesta Transformers sedang memasuki tahap produksi. Paramount mengumumkan bahwa film terbaru itu berjudul Transformers: Rise of the Beasts.Dilansir dari Vulture, film tersebut berlatar tahun 1994. Rise of the Beasts akan mengikuti bentrokan antara Maximals (keturunan Autobots) dan Predacons yang jahat, serta penjahat film baru, Terrorcons.Sutradara Steven Caple Jr. menjelaskan bahwa Maximals adalah hewan prasejarah yang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Dia ditemukan di Bumi."Terorcons adalah ancaman baru bagi alam semesta ini. Ketika Terrorcons memasuki film, ketika mereka mengganggu film kami, Anda akan merasakannya," ujar Steven.Film ketujuh waralaba Transformers itu juga akan dimeriahkan oleh Anthony Ramos dan Dominique Fishback. Masing-masing dari mereka akan berperan sebagai dokter hewan militer dan peneliti museum.Sementaran itu, hingga kini Transformers: Rise of the Beasts masih dalam penggarapan. Berdasarkan jadwalnya, film ini akan tayang perdana pada 24 Juni 2022.(ELG)