Bintangi The Crowded Room, Tom Holland Sampai Pergi ke Psikiater

Tom Holland akan bermain dalam serial The Crowded Room sebagai pemeran utama. Perjuangannya untuk syuting serial The Crowded Room ternyata tidak mudah.Kalau berakting dengan aksi yang memukau, mungkin sudah biasa dilakukan oleh pemeran utama Spider-Man: No Way Home ini. Namun dalam serial The Crowded Room, Tom Holland ditantang untuk berakting dengan masalah mental hingga membuatnya terpukul."Saya tidak asing dengan aspek fisik dari pekerjaan melakukan seluruh film aksi. Namun aspek mental, itu benar-benar memukul saya dan butuh waktu lama bagi saya untuk pulih setelah itu, untuk kembali ke kenyataan," ucap Tom dalam wawancara terbarunya bersama Entertainment Weekly.Impiannya untuk memerankan Danny, karakter utama dari serial thriller Apple TV ini telah terwujud. Untuk mendalami perannya, Tom pergi ke psikiater untuk mempelajari tentang karakter hingga aspek lainnya dan itu sangat berguna untuknya."Mempelajari tentang kesehatan mental dan kekuatannya, serta berbicara dengan psikiater tentang perjuangan Danny dan Billy, itu telah menjadi sesuatu yang sangat informatif bagi hidup saya sendiri," kata Tom.Karakter Danny adalah seorang remaja anti-sosial yang ditangkap karena kejahatan yang mungkin tidak dilakukannya. Tom Holland, yang juga merupakan produser eksekutif dalam serial ini, mengaku dirinya selaras secara pribadi dengan karakter Danny hingga tidak bisa memisahkan diri dari perannya.Perjuangan Tom Holland untuk syuting serial The Crowded Room bisa dilewati berkat lawan mainnya. Ia mengatakan belajar banyak tentang dirinya selama proses syuting.The Crowded Room dijadwalkan tayang perdana di Apple TV+ pada 9 Juni 2023 dengan tiga episode. Tujuh episode berikutnya akan dirilis setiap minggunya dan berakhir pada 28 Juli 2023.