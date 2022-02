Anime Kimetsu no Yaiba Season 3 Rilis pada 2023, Ini Sinopsisnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sinopsis Kimetsu No Yaiba Season 3

(CIN)

Jakarta: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba season 2 tuntas pada Minggu, 13 Februari 2022. Season yang mengangkat tentang Entertainment District Arc itu berakhir dengan kemenangan di sisi Tanjiro.Berkat kerja sama Tanjiro, Tengen Uzui, Inosuke, dan Zenitsu, mereka berhasil menebas kepala iblis atas 6 kakak beradik Gyutaro dan Daki. Pertarungan itu nyaris menewaskan para pembasmi iblis akibat racun yang dikeluarkan Gyutaro.Untungnya, sang adik, Nezuko, datang dan menyembuhkan mereka dengan matra darah iblisnya. Racun pun berhasil hilang dari ketiga orang tersebut.Berakhirnya Kimetsu no Yaiba season 2 ini menandakan akan munculnya season 3 dengan cerita yang tak kalah seru. Isu Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba season 3 akan segera dirilis pada pertengahan 2023.Season ini akan mengangkat tentang Desa Penempa Pedang (Swordsmith Village Arc). Hal ini terlihat dari official teaser Kimetsu no Yaiba season 3 lewat YouTube AnimeHype.Teaser berdurasi 48 detik itu menampakkan sosok dua pembasmi iblis, Muichiro Tokito dan Mitsuri Kanroji, yang akan menjadi tokoh utama pada season 3 mendatang.Baca: Penayangan Perdana Jujutsu Kaisen 0 Pecah! Ditonton 15 Ribu Orang Dilansir dari laman resmi Kimetsu No Yaiba fandom , Tanjiro disebut pergi ke Desa Penempa Pedang untuk mengganti pedangnya karena Hotaru Haganezuka lelah memperbaikinya terus menerus. Dia kemudian bertemu dengan Mitsuri Kanroji di salah satu sumber air panas desa.Mitsuri kemudian memberitahukan bahwa ada senjata rahasia yang tersembunyi di desa dan dapat membuat orang menjadi lebih kuat. Setelah itu, Tanjiro bertemu dengan Muichiro Tokito yang tengah berdebat dengan seorang anak bernama Kotetsu.Muichiro kala itu meminta kunci untuk mengaktifkan boneka yang dijuluki Yoriichi Tipe Nol untuk digunakan melatih pendekar pedang. Pasalnya, boneka itu memiliki kekuatan yang melebihi kekuatan manusia.Kotetsu pun menawarkan untuk mengajari Tanjiro cara bertarung yang lebih baik menggunakan boneka tersebut. Setelah banyak berlatih, Tanjiro secara tak sengaja memotong kepala boneka itu dan memperlihatkan pedang berusia 300 tahun. Dari sini perjalanan Tanjiro mendapatkan pedang terkuat dan melawan iblis peringkat atas pun dimulai.Baca: Sinopsis Ai no Utagoe wo Kikasete, Film Anime yang Soundtracknya Viral di Medsos