Sinopsis Ai no Utagoe wo Kikasete, Film Anime yang Soundtracknya Viral di Medsos

Sinopsis Ai no Utagoe wo Kikasete

(RUL)

Jakarta: Film anime Ai no Utagoe wo Kikasete ramai jadi pembicaraan di media sosial. Terlebih setelah banyak beredar video soundtrack film ini berjudul Lead Your Partner. Lagu tersebut dinyanyikan oleh Tsuchiya Tao.Banyak yang penasaran tentang film anime ini. Terlebih tanggal rilis di bioskop Indonesia atau layanan streaming.(Soundtrack Ai no Utagoe wo Kikasete yang viral)Dikutip dari My Anime List, Ai no Utagoe wo Kikasete sudah tayang di Jepang pada 29 Oktober 2021. Sebelumnya film yang judul bahasa Inggrisnya Sing a Bit of Harmony pre-screen di Scotland pada 2 Oktober. Film anime Ai no Utagoe wo Kikasete bercerita tentang sosok gadis cantik dan misterius bernama Shion (seiyuu Tsuchiya Tao) yang pindah ke SMA Kelbu. Di sekolah baru itu Shion dengan cepat populer karena kepribadiannya yang terbuka dan bakat atletik yang luar biasa.Diceritakan Shion mempunyai misi untuk membawa "kebahagiaan" penyendiri kronis Satomi (seiyuu Haruka Fukuhara) yang merupakan teman satu kelasnya. Shion mempunyai cara tersendiri untuk menuntaskan misinya yakni dengan bernyanyi untuk Satomi di kelas.Hingga akhirnya diketahui bahwa Shion adalah seorang Artificial Intelligence (AI). Meski begitu, mereka semakin akrab dan tergerak dengan nyanyian Shion. Sayang, upaya Shion ternyata berujung akhirnya melibatkan mereka semua dalam kekacauan yang serius.(Adegan Shion menujukan dirinya AI Foto: YouTube BANDAI NAMCO Arts Channel)Film anime bertema musik dan sekolah ini mengandung bawang. Bersiaplah dengan kisah mengharukan tentang AI yang merupakan produk tidak siap edar dan teman sekelasnya.