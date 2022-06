Membanggakan! Aktor Indonesia Maxime Bouttier Main Film Bareng George Clooney dan Julia Roberts

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kabar membanggakan datang dari dunia sinema. Aktor Indonesia, Maxime Bouttier, berperan dalam film komedi-romantis Hollywood, Ticket to Paradise. Tak tanggung-tanggung, Maxime beradu akting dengan aktor peraih Piala Oscar, George Clooney dan Julia Roberts.Secara garis besar, sinopsis film ini berkutat pada karakter yang diperankan Clooney dan Roberts, di mana mereka berusaha menghentikan hubungan putri mereka (diperankan oleh Kaitlyn Dever), yang akan menikah dengan karakter yang diperankan Maxime Bouttier. Pasalnya, putri Clooney dan Roberts belum lama mengenal kekasihnya, dan mereka melakukan kesalahan yang sama seperti yang pernah dialami karakter yang diperankan Clooney dan Roberts.Ticket to Paradise disutradarai oleh Ol Parker (Mamma Mia! Here We Go Again, penulis film Best Exotic Marigold Hotel films). Naskah ditulis oleh Parker bersama Daniel Pipski.Film Ticket to Paradise akan tayang di Amerika Serikat, pada 21 Oktober 2022. Belum diketahui jadwal resmi penayangan film ini di Indonesia.