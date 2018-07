Si Doel The Movie Hadirkan Tawa dan Tangis di Amsterdam

Bagi mereka yang tumbuh bersama serial Si Doel di televisi, tentu karakter dalam film ini sudah begitu lekat dan memiliki tempat tersendiri di hati. Hal itu sangat terasa dalam Gala Premier Si Doel The Movie yang digelar di Pathe Tuschinski, Amsterdam, Belanda, pada Senin, 23 Juli 2018.Sebanyak 750 penonton yang didominasi orang Indonesia yang tinggal di Belanda berbondong-bondong hadir untuk menyaksikan kelanjutan dari cinta segitiga Doel, Sarah dan Zaenab. Di luar dugaan, film yang disutradarai oleh Rano Karno ini sukses mengaduk-ngaduk emosi penonton.Kisah yang dihadirkan dalam Si Doel The Movie bisa dibilang lebih kompleks. Doel seperti tak punya pilihan akan dua sosok yang selalu mengisi kehidupannya sedari dahulu, Sarah dan Zaenab. Masalah semakin rumit karena Doel sebelumnya telah memiliki anak dengan Sarah, namun mereka belum bertemu lantaran Sarah pergi meninggalkan Doel sewaktu hamil.Jalan cerita ini ternyata mampu membuat hati penonton terkoyak. Usai pemutaran film, para penonton memberikan tanggapannya secara langsung atas kelanjutan Si Doel, kepada Rano Karno."Saya menangis, saya sedang studi S3 di sini (di Belanda),saya merasakan apa yang Sarah rasakan. Melahirkan sendiri karena suami jauh dan menjalani hubungan jarak jauh," ujar seorang penonton.Penonton lain, Erry, mengakui bahwa Si Doel adalah bagian dari kehidupannya sebagai orang Indonesia. Perempuan yang sudah belasan tahun tinggal dan bekerja di Belanda itu memiliki ikatan emosional dengan kehidupan di film Si Doel."Saya bekerja di Utrecht, izin kerja setengah hari karena ingin ke sini (Gala Premier Si Doel), saya kangen. Si Doel bagian dari rumah," ujar Erry yang rela hadir dua jam lebih awal untuk melihat idolanya langsung.Tidak jarang para penonton ikut geregetan atas jalan cerita Si Doel The Movie. Terutama penonton yang sudah telanjur bersimpati atas salah satu tokoh, Sarah atau Zaenab.Harus diakui, Rano Karno sebagai sutradara sukses menjaga film Si Doel. Terutama dari segi konten. Memang, beberapa pemeran Si Doel telah berpulang dan tentu membuat para penonton rindu akan sosok-sosok mereka. Namun, Rano mampu mengemas film ini secara pas, baik dari segi komedi dan drama, melalui para pemain yang tersisa. Salah satu aksi kocak yang sukses membuat film ini terasa cair adalah akting dari seniman Betawi, Mandra. Para penonton tak henti-henti tertawa atas tingkah konyol Mandra yang spontan dan asal dalam berbicara.(ASA)