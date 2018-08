Hillary Clinton dan Steven Spielberg Terlibat Proyek Drama Televisi

Dua figur publik dari latar belakang berbeda, Hillary Clinton dan Steven Spielberg bekerjasama untuk proyek serial televisi terbaru.Dilansir dari Hollywood Reporter, Hillary bergerak sebagai produser eksekutif untuk drama televisi adaptasi dari buku Elaine Weiss berjudul The Woman's Hour: The Great Fight To Win The Vote. Dalam buku yang baru dirilis Maret 2018 ini, Weiss menceritakan perjuangan perempuan ikut menyumbangkan suaranya untuk Amerika Serikat.Proyek film ini dipimpin sutradara Steven Spielberg dan diproduksi Amblin Television. Penulis buku Weiss, Presiden Amblin TV Darry Frank dan Justin Falvey bergerak sebagai produser eksekutif bersama Hillary Clinton. Belum diketahui pasti apakah drama televisi ini akan dikemas dalam bentuk film atau serial, atau bahkan ditayangkan dalam platform digital streaming.Hillary Clinton diketahui sebagai politisi dari Partai Demokrat. Dia sempat bertarung dengan Donald Trump untuk bangku presiden Amerika Serikat pada 2016. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat periode 2009-2013. Dia juga pernah mencicipi posisi Senator untuk New York periode 2001-2009."Jantung demokrasi terletak pada kotak suara, dan buku Elain Weiss sebagai buku yang tidak terlupakan bercerita tentang kisah pemimpin wanita yang dalam mengadopsi oposisi ekonomi, rasial dan politik yang menjulang tinggi berjuang untuk dan memenangkan hak perempuan Amerika untuk memilih.""Berlangsung selama lebih dari enam minggu di musim panas pada 1920, buku The Woman's Hour adalah drama yang mengubah dari sebuah halaman dan sebuah inspirasi bagi semua orang, baik tua-muda, laki-laki dan perempuan, di masa-masa sulit. Banyak hal salah bisa terjadi, tetapi para wanita Amerika ini tidak mau menerima jawaban: kemenangan mereka adalah warisan kita untuk dijaga dan ditiru," papar Clinton dilansir dari NME.Belakangan ini Clinton ikut dikabarkan aktif dalam mencari penulis, sutradara dan pihak lain dalam menulis naskah cerita sekaligus casting untuk mencari talent.Clinton pun mengungkapkan rasa bangga bisa bekerjasama dengan Elaine dan Steven Spielberg. "Aku senang bisa bekerjasama dengan Elaine, Steven dan orang-orang di Ablin Television dalam membawa proyek penting ini untuk diwartakan di berbagai tempat," tutupnya.(ELG)