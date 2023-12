Tayang Hari Ini, Film 13 Bom di Jakarta Rilis Final Trailer Penuh Ledakan

Advertisement

Film 13 Bom di Jakarta mulai tayang di bioskop pada 28 Desember 2023 hari ini. Sebelum tayang, film garapan Angga Dwimas Sasongko itu merilis trailer terakhir.Dalam trailer terakhir terlihat adegan-adegan besar dan adu taktik antara kelompok teroris yang dipimpin Arok ( Rio Dewanto ) melawan para anggota Badan Kontra Terorisme Indonesia (ICTA).Terlihat juga berbagai potongan adegan ledakan hingga Kepala ICTA, Damaskus (Rukman Rosadi) harus turun tangan untuk memimpin misi penumpasan aksi terorisme di ibukota. Di trailer juga ditunjukkan aksi Arok yang sangat dominan untuk menggerakkan kelompoknya meneror seluruh kota.Dalam trailer ini juga diperlihatkan duo pendiri perusahaan mata uang digital, Oscar (Chicco Kurniawan) dan William (Ardhito Pramono) yang menjadi 'aset tim ICTA. Mereka diinterogasi oleh tim ICTA atas dugaan keterlibatan aksi teror yang dilakukan oleh kelompok Arok karena permintaan tebusan kripto, alih-alih uang tunai.“Saya tidak pernah terbayang, Angga memberikan kepercayaan karakter teroris bernama Arok, diperankan oleh saya. Namun memang Angga selalu memberikan karakter yang menantang di setiap film yang ia buat, dan 13 Bom di Jakarta jadi tantangan tersendiri sekaligus pencapaian dari karier saya," kata Rio Dewanto.Angga Dwimas Sasongko selaku sutradara Founder & CEO Visinema menyebut film ini 100% dibuat oleh orang Indonesia. Sehingga dia ingin film dengan skala produksi besar ini juga menjadi bukti bahwa perfilman Indonesia mampu mendorong segala batasan dan punya talenta-talenta yang mumpuni."Dari beberapa pengalaman di film-film saya sebelumnya, akhirnya saya memutuskan bahwa 13 Bom di Jakarta bisa dikerjakan sendiri seluruhnya oleh kru Indonesia. Sebagai sutradara, saya juga tidak hanya berpikir secara kreatif tapi juga memanajemen seluruh divisi produksi dengan strategis karena film ini berskala besar," kata Angga."Lewat 13 Bom di Jakarta kami memberi suguhan film dengan aksi spektakuler, sentuhan teror yang menegangkan, visual yang imersif sehingga akan menjadi pengalaman menonton yang seru, mencekam dan tak terlupakan bagi penikmat film Indonesia," lanjutnya.Film 13 Bom di Jakarta dibintangi Rio Dewanto, Ganindra Bimo, Ardhito Pramono, Chicco Kurniawan, Lutesha, Rukman Rosadi, Putri Ayudya serta masih banyak lagi. Video final trailer 13 Bom di Jakarta dapat disaksikan di kanal Youtube Visinema Pictures.Visinema Pictures pun menyediakan promo khusus Buy One, Get One Ticket lewat aplikasi MTIX XXI, CGV, Cinepolis dan Platinum Cineplex periode 28 hingga 31 Desember 2023 maupun dibeli langsung di Kota Cinema Mall (KCM), Movimax dan Rajawali Cinema. Buy One, Get One Ticket juga bisa didapatkan di aplikasi TIX ID periode 29 Desember 2023, 2 Januari 2024 & 3 Januari 2024.