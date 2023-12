Kaledioskop Serial dan Film Populer Netflix 2023

baca juga: Kaleidoskop Lagu Viral 2023

Berikut Serial dan Film Populer Netflix 2023

Extraction 2



ONE PIECE

Gadis Kretek

SPY x FAMILY: Season 2

Like & Share

Jujutsu Kaisen: Season 2

Ice Cold: Murder, Coffe and Jessica Wongso

The Glory 2

Dear David

Nowhere

Tayangan dari platform streaming Netflix biasanya mendapatkan perhatian lebih dari penonton. Sinak deretan serial dan film terpopuler 2023.Netflix merupakan layanan streaming yang menyajikan berbagai tontonan bagi penggunanya, seperti film dan serial. Namun tidak semuanya ada di sana karena hanya tayangan pilihan dengan kualitas terbaik saja yang tersedia. Oleh karena itu, banyak yang memilih menonton tontonan yang tersedia di Netflix.Tidak hanya menjadi layanan streaming saja, Netflix juga kerap menjadi distributor resmi berbagai film dan serial yang meledak di pasaran. Biasanya serial Netflix Original memiliki kualitas yang tinggi sehingga digemari penontonnya.Sepanjang 2023, Netflix menayangkan beberapa film dan serial populer. Tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga bisa memasuki pasar global. Kira-kira ada apa saja ya?Setelah musim pertamanya, Sam Hargrave kembali menggarap musim selanjutnya untuk Extraction sebagai sutradara. Ia dibantu oleh Joe Russo untuk menulis skenario.Film bergenre action ini menceritakan tentang kembalinya Tyler Rake yang telah pensiun dari pekerjaannya sebagai tentara bayaran. Namun rencananya itu gagal karena ada misi baru untuknya, yaitu aksi penyelamatan saudara mantan istrinya yang menikah dengan pemimpin sindikat kejahatan terbesar di Georgia.Extraction 2 telah tayang perdana pada 16 Juni 2023 dengan dibintangi oleh deretan aktor ternama. Mulai dari Chris Hemsworth, Golshifteh Farahani, Adam Besa, Tornike Gogrichiani, Tinatin Dalakishvili, Daniel Bernhardt, Olga Kurylenko, dan Idris Elba.Serial yang satu ini menjadi yang paling dinanti di sepanjang 2023. Pasalnya, ini merupakan serial live action dari manga populer dengan judul yang sama karya Eiichiro Oda. Matt Owens, sebagai penulis skenario dan produser eksekutif, serta Steven Maeda sebagai penulis skenario dan sutradara, mengambil peran penting untuk serial ONE PIECE ini.Serial begenre fantasi, petualangan, dan komedi ini menceritakan tentang seorang petualang muda bernama Monkey D. Luffy yang bermimpi untuk menjadi Raja Bajak Laut dan menemukan harta karun One Piece. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan beberapa orang yang akan menjadi rekan satu timnya.Serial ONE PIECE telah tayang perdana sejak 31 Agustus 2023 dengan dibintangi oleh Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson, dan Taz Skylar. Salah satu karakter yang mencuri perhatian adalah Zoro yang diperankan oleh aktor asal Jepang, Mackenyu.Fenomena serial Gadis Kretek mulai tersebar menjelang akhir 2023. Serial yang diangkat dari novel dengan judul yang sama karya Ratih Kumala ini disutradarai oleh Kamila Andini dan Ifa Isfansyah.Serial yang memiliki lima episode ini menceritakan tentang perjalanan seorang anak dari pemilik perusahaan besar di industri kretek untuk mencari cinta lama sang ayah. Dalam perjalanannya itu, ia menemukan banyak fakta baru yang seharusnya tidak diketahui olehnya.Serial Gadis Kretek telah tayang sejak 2 November 2023 dengan menghadirkan para pemain kelas atas tanah air. Mulai dari Dian Sastrowardoyo, Ario Bayu, Arya Saloka, dan Putri Marino.Pada musim kedua ini, Ichir? ?kouchi menggantikan Furuhashi sebagai penulis naskah. Serial SPY x FAMILY: Season 2 memiliki total sebanyak 12 episode dan tayang perdana pada 7 Oktober 2023.Serial garapan sutradara Kazuhiro Furuhashi ini melanjutkan kisah dari mata-mata yang secara terpaksa mengangkat seorang anak dan menikah dengan perempuaj yang ternyata pembunuh bayaran. Selain itu, keluarga palsunya memiliki seekor anjing dengan kekuatan melihat masa depan.Film garapan sutradara Gina S. Noer tayang perdana di Festival Film Internasional Rotterdam pada 27 Januari 2023 dan Red Lotus Asian Film Festival pada 23 April 2023. Kemudian film Like & Share tayang di Netflix pada 27 April 2023.Film yang dibintangi oleh Aurora Ribero, Arawinda Kirana, Aulia Sarah, dan Jerome Kurnia, itu menceritakan tentang persahabatan sepasang gadis remaja yang selalu ingin bersama. Namun semua itu berubah setelah salah satu dari mereka kecanduan pornografi.Ini merupakan adaptasi dari serial manga dengan judul yang sama karya Gege Akutami. Sejak 6 Juli lalu, musim kedua dari serial Jujutsu Kaisen telah ditayangkan dengan Sh?ta Goshozono sebagai sutradara barunya. Rencananya serial ini akan memiliki 20 episode.Serial Jujutsu Kaisen: Season 2 akan berfokus pada pada Satoru Gojo dan Suguru Geto selama mereka menjadi siswa di SMA Jujutsu hingga akhirnya menjadi musuh. Oleh karena itu, serial ini bisa dikatakan sebagai prekuel film Jujutsu Kaisen 0 dan musim pertama serial tersebut.Film dokumenter ini mengangkat sebuah kasus yang menjadi salah satu pembunuhan fenomenal di Indonesia pada 2016 silam. Menariknya, film garapan sutradara Rob Sixsmith ini mencoba untuk mengulas berbagai pertanyaan tak terjawab seputar persidangan Jessica Kumala Wongso atas kematian sahabatnya, Wayan Mirna Salihin.Film Ice Cold: Murder, Coffe and Jessuca Wongso tayang perdana di Netflix pada 28 September 2023. Penayangan film tersebut mencuri perhatian dan membuka perspektif baru di kalangan masyarakat.Kesuksesan serial asal Korea Selatan ini membuatnya berhasil mengungkap sebuah fakta perudungan di kalangan selebriti. Bagian kedua dari serial The Glory telah tayang sejak 10 Maret 2023 dengan garapan sutradara Ahn Gil-ho.Untuk bagian keduanya ini akan dimulai dari episode 9 dari total 16 episode. Serial yang ditulis oleh Kim Eun-sook dengan genre thriller ini menceritakan tentang misi balas dendam kepada para pelaku bullying saat berada di sekolah.Serial The Glory dibintangi oleh aktor ternama Korea Selatan, seperti Song Hye-kyo, Lee Do-hyun, Lim Ji-yeon, Yeom Hye-ran, Park Sung-hoon, dan Jung Sung-il.Film Dear David telah tayang perdana di Netflix sejak 9 Februari 2023. Film garapan sutradara Lucky Kuswandi ini mencuri perhatian karena kisah cinta segitiga yang rumit dan tidak biasa terjadi di sekolah.Jadi, film Dear David menceritakan tentang seorang siswi yang memiliki blog fantasinya yang provokatif tentang teman laki-lakinya bocor dan diketahui oleh seluruh warga sekolah. Laki-laki itu pun mengetahui siapa pelakunya dan memanfaatkannya untuk mendekati gadis kesukaannya. Film ini dibintangi oleh Shenina Syawalita Cinnamon, Emir Mahira, dan Caitlin North Lewis.Film yang tayang sejak 29 September 2023 ini mendapatkan respons positif dari para penonton dengan menampilkan Anna Castillo dan Tamar Novas sebagai pemainnya. Film garapan sutradara Albert Pinto ini ditulis oleh beberapa penulis, seperti Ernest Riera, Miguel Ruz, Indiana Lista, Seanne Winslow, dan Teresa Rosendo.Film Nowhere akan menceritakan tentang perjalanan seorang wanita yang sedang hamil berjuang bertahan hidup di tengah lautan setelah terpisah dengan sang suami. Wanita itu hanya berada di sebuah kontainer dan terombang-ambing sendiri di tengah lautan.