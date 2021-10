5 Fakta di Balik Drakor My Name

1. Pemeran utama perempuan yang hebat

2. Aksi laga yang luar biasa

Drama Korea (Drakor) terbaru berjudul My Name akan segera tayang di Netflix pada 15 Oktober 2021. Tayangan ini merupakan serial dengan genre berbeda yang pernah diperankan aktris Han So-hee.Drakor ini menceritakan tentang perempuan bernama Jiwoo (Han So-hee) yang bergabung dengan organisasi kriminal demi membalaskan dendam kematian ayahnya. Dia pun ditugaskan untuk menjadi mata-mata di kantor kepolisian dan menggunakan nama samaran.Ketika dipindahkan ke Unit Narkotika, Jiwoo menemukan petunjuk baru yang dapat mengungkap pembunuh ayahnya. Berikut ini fakta menarik di balik My Name.My Name adalah serial noir tentang pembalasan dendam yang menampilkan berbagai aksi laga menegangkan. Ketika menjalani aksi balas dendamnya, sang karakter utama dapat membela dirinya sendiri, termasuk saat berkelahi."Saat membaca naskah My Name, saya merasa ceritanya sangat orisinal karena karakter utama serial ini adalah seorang perempuan," ujar aktor Park Hee-soon.Dia juga berkomentar tentang beragam emosi kompleks yang dialami Jiwoo seiring dengan alur kisahnya. Diperankan oleh aktris berbakat Han So-hee dengan akting yang memikat, Jiwoo adalah sosok hebat yang akan memukau penonton.Aksi laga sangat menonjol dalam kisah ini dan penonton tidak akan dibuat kecewa dengan berbagai adegan pertarungannya. Sebab, setiap selebritas yang memerankan drama ini telah melalui pelatihan fisik sebelum syuting."Setiap pemeran menjalani pelatihan laga yang intens," ungkap aktor Ahn Bo-hyun."Aksi laga kami tidak banyak bergantung pada bantuan tali atau grafik komputer. Semuanya sangat didasari oleh emosi, sehingga menurut saya seluruh adegan terasa emosional dan menyajikan pertarungan yang sebenarnya," timpal Park Hee-soon.Sutradara Kim Jin-min juga mengatakan bahwa ia ingin menekankan aksi laga yang nyata di serial ini. Usai melihat usaha yang dilakukan para pemain, dia pun menyampaikan pujian."Saya sangat bangga karena tim kami menghasilkan banyak laga yang lebih banyak dari sejumlah tayangan lainnya," akunya.