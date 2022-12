Suku di Indonesia jadi Inspirasi Film Avatar: The Way of Water

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

James Cameron, sutradara dari film Avatar: The Way of Water, menyampaikan sebuah inspirasi untuk menciptakan salah satu suku dalam film tersebut. Suku ini bukan lain adalah suku Metkayina. Ia mengatakan bahwa suku tersebut terinspirasi dari salah satu suku laut di Indonesia.Meskipun memang tidak disebutkan secara eksplisit suku yang dimaksud, tidak dipungkiri bahwa James Cameron sempat melakukan banyak penelitian terhadap berbagai suku-suku yang tinggal dekat dengan daerah perairan, yang mana salah satu suku tersebut kemungkinan adalah suku Bajo.Salah satu karakteristik dari suku Metkayina dalam film Avatar: The Way of Water adalah kemampuan bernafas dalam air dan menyelam dalam waktu yang cukup lama. Dikatakan juga dalam film bahwa suku Metkayina bernafas menggunakan kekuatan dalam dan menjadi satu alam dengan lautan sebagai sumber kehidupan. Sedangkan berkaitan dengan suku Bajo, orang-orang Bajo terkenal sangat handal dalam menyelami lautan secara alami. Mereka dapat menyelam kedalaman lautan hingga 60 meter selama 13 menit tanpa alat bantu nafas.“Ada orang-orang dari suku Indonesia yang tinggal di rumah di atas rakit, dan sebagainya. Kami justru mencari hal-hal yang demikian.” ucap James Cameron menjelaskan salah satu inspirasi untuk suku Metkayina dari Indonesia.Walaupun tidak disebutkan secara langsung suku yang dijadikan inspirasi baginya, suku Bajo menjadi salah satu kemungkinan yang besar untuk dijadikan referensi. Hal ini dikarenakan suku Bajo telah lama dikenal sebagai orang-orang laut yang andal. Di Indonesia sendiri, suku Bajo tinggal di beberapa daerah perairan seperti Kalimantan Timur (Berau, Bontang), Kalimantan Selatan (Kota Baru), Sulawesi Selatan (Selayar), Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sapeken, Sumenep, dan beberapa daerah di bagian Indonesia Timur.Dalam film Avatar: The Way of Water, para penonton akan lebih mengeksplorasi secara luas bangsa Pandora melalui kehadiran suku Metkayina ini. Dibandingkan dengan suku Omaticaya dari film sebelumnya, Metkayina memiliki beberapa fisiologis tubuh dan postur yang berbeda. Salah satunya adalah lengan yang lebih tampil besar berotot dan kaki bagian bawah yang menyerupai dayung. Rupa fisiologis inilah yang menyebabkan Metkayina begitu lincah dan andal dalam menyelami lautan.(Shelviola Marselren)