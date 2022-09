Vino G Bastian Tak Sabar Nobar Film Miracle In Cell No 7 Bareng Anak Yatim

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Setelah meraih 4,9 juta penonton, film Miracle In Cell No.7 terus menggencarkan promosi mereka. Salah satunya dengan menggelar acara nonton bareng bersama yayasan anak yatim secara gratis.Tercatat ada 68 yayasan anak yatim piatu yang jumlah sebanyak 5.133 anak yatim yang terdata. Program ini juga digelar sebagai bentuk syukur terhadap pencapaian penonton Miracle In Cell No 7."Senang sekali kami bisa berbagi kebahagiaan dengan teman-teman yatim, melalui yayasan yang ada di seluruh Indonesia," kata Produser Falcon Pictures, Frederica.Program nonton bareng nantinya digelar di jaringan bioskop XXI, CGV Cinema, dan Cinepolis. Acara ini juga diharapkan menumbuhkan minat anak terhadap film Indonesia. Kebetulan, film garapan Hanung Bramantyo itu memiliki rating semua umur."Sebagai bagian dari ekosistem perfilman Indonesia, Cinema XXI selalu berkomitmen untuk terus menumbuh kembangkan budaya bangga menonton film Indonesia di bioskop. Komitmen ini juga menjadi bentuk apresiasi kami terhadap hasil karya anak bangsa," kata Dewinta Hutagaol, Head of Corporate Communications and Brand Management Cinema XXI.Hal serupa disampaikan Head Marketing & Content Departement CGV Cinemas, Diana Abbas. Menurutnya, program ini bisa menjadi media dalam menebarkan kebahagiaan juga keberkahan untuk semua orang."Cinepolis melihat banyak hal positif yang bisa didapatkan dari kegiatan ini. Karena film dan bercerita di bioskop sudah menjadi bagian kehidupan kita, alangkah baiknya kalau semua masyarakat termasuk anak yatim dapat menonton film dan berbagi cerita di bioskop juga," kata Indriana Listia Rahmawati, Brand Marketing & Partnership Head, Cinepolis Cinema Indonesia.Mewakili teman-teman pemain Miracle In Cell No 7, Vino G Bastian juga mendukung nonton bareng yayasan yatim di seluruh Indonesia ini. Vino juga bakal menemani mereka menonton bersama pemain lainnya."Sebelumnya ada salah satu yayasan yang DM ke saya, kalau mereka ingin nonton Miracle In Cell No 7. Alhamdulillah waktu itu saya bisa merealisasikannya. Pastinya senang sekali ya," ujar Vino.