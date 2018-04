14 Film Abadi Hollywood dari Era 1980-an

Jakarta: Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak studio besar Hollywood yang membuat ulang atau melanjutkan film-film laris mereka dari era 1980-an. Peningkatan tren ini menunjukkan bahwa katalog 1980 adalah harta karun bagi generasi perfilman terkini abad 21.



Marketwatch melaporkan bahwa Hollywood mulai kehabisan stok harta tersebut karena dari 15 film terlaris 1980-1989, hanya tinggal tiga yang belum digarap ulang, dilanjutkan, atau dikembangkan. Medcom.id memperluas lingkupnya menjadi 20 film terlaris era itu berdasarkan catatan Box Office Mojo. Ternyata, enam dari 20 film laris empat dekade lalu ini belum punya film lanjutan versi terkini.



Keenam film itu adalah E.T. the Extra-Terrestrial (1982), Tootsie (1982), Back to the Future (1985), Crocodile Dundee (1986), Fatal Attraction (1987), dan Rain Man (1988).

Lalu apa 14 film lainnya? Berikut daftar judul dan informasi singkat yang dirangkum Medcom.id.Ini merupakan film kedua dalam waralaba Star Wars ciptaan George Lucas dan menjadi sekuel langsung atas A New Hope (1977). Seperti kita tahu, kisah Star Wars berlanjut hingga kini lewat trilogi film terbaru. Film yang terakhir dirilis adalah The Last Jedi pada akhir 2017.Film petualangan peraih Oscar ini digarap oleh penulis Lawrence Kasdan dan sutradara Steven Spielberg berdasarkan cerita rekaan George Lucas. Film ini punya empat lanjutan yang telah dirilis pada 1984, 1989, dan 2008. Film kelima disiapkan untuk rilis 2020.Film ini melanjutkan The Empire Strikes Back dan menjadi film ketiga dalam trilogi pertama Star Wars. Naskah digarap Lawrence Kasdan dan George Lucas dengan sutradara Richard Marquand.Film komedi pemburu hantu garapan Ivan Reitman ini menjadi film pertama dalam waralaba media yang mencakup beragam karya turunan seperti serial televisi, gim video, komik, dan novel. Dua film sekuelnya telah dirilis pada 1989 dan 2016, tetapi tidak selaris film pertama.Film komedi laga yang dibintangi Eddie Murphy ini disusul dengan dua sekuel pada 1987 dan 1994. Namun film ketiga mendapat sambutan kurang hangat, baik dari penonton maupun kritikus. Proyek film keempat sebenarnya telah hendak dimulai sejak medio 1990, tetapi selalu gagal. Pada akhir 2016, terungkap bahwa Paramount Pictures telah merekrut sutradara baru untuk mengerjakan film keempat.Film ini merupakan prekuel atas Raiders of the Lost Ark (1981) dan mengulangi kesuksesan film pertama. Steven Spielberg dan Harrison Ford kembali berkolaborasi sebagai sutradara dan aktor utama.Film horor komedi dewasa garapan penulis Chris Columbus dan sutradara Joe Dante ini tak hanya laris, tetapi juga mendapat pujian dari para kritikus. Gremlin dibuat saat tren pencampuran komedi dan horor sedang populer. Sekuelnya yang lebih ringan dirilis pada 1990. Sejak 2013, Warner Bros telah berusaha menghidupkan lagi kisah monster Gremlin lewat film terbaru.

Film adaptasi novel ini menjadi yang paling dikenang dari empat film dalam waralaba Rambo yang dirilis dalam kurun waktu 1982 hingga 2008. Kendati ulasannya buruk, penjualan tiket bioskopnya laris manis. Film kelima hendak dibuat sejak 2008, tetapi hingga kini masih dalam tahap awal. Pada 2016, Millennium Films mengumumkan hendak membuat ulang Rambo tanpa melibatkan aktor Sylvester Stallone.





9. Top Gun (1986)



Film laga percintaan dalam balutan militer ini termasuk yang melambungkan nama Tom Cruise sebagai aktor. Film sekuel satu-satunya telah dikembangkan setidaknya sejak 2010. Pada Mei 2017, Tom Cruise memastikan proyek sekuel akan berjalan dan filmnya akan dirilis pada 2019.





10. Three Men and A Baby (1987)



Film komedi Amerika ini mengungguli film terlaris tahun itu yang posisinya sempat dipegang oleh Fatal Attraction. Satu sekuel menyusul pada 1990. Pada 2010, Disney mengumumkan hendak membuat film ketiga, yang hingga kini masih dalam tahap pengembangan. India punya empat versi remake atas film ini dari 1990 hingga 2007.





11. Beverly Hills Cop II (1987)

Film ini menjadi sekuel langsung atas Beverly Hills Cop (1984) dan kembali menghadirkan Eddie Murphy. Sebelumnya Paramount hendak membuat kisah versi serial televisi, tetapi batal dan digantikan sekuel ini. Seperti kami ceritakan di atas, proyek film keempat dalam tahap awal di bawah Paramount Pictures.





12. Who Framed Roger Rabbit (1988)



Film fantasi ini diangkat dari novel 1981 berjudul Who Censored Roger Rabbit?. Upaya sekuel telah ada sejak 1990-an dan belum berhasil hingga kini. Setidaknya hingga 2016, sutradara Robert Zemeckis masih membicarakan kemungkinan sekuel atau film kedua, yang tampaknya sulit mendapat lampu hijau dari Walt Disney.





13. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)



The Last Crusade menjadi film petualangan ketiga dari Steven Spielberg dan Harrison Ford untuk seri film Indiana Jones. Film ini sukses secara komersial, disambut hangat kritikus, dan mendapat pengakuan dari Academy Awards.





14. Batman (1989)



Kisah superhero Batman tampaknya sulit untuk dikubur begitu saja dalam arsip. Film versi sutradara TIm Burton ini menjadi yang pertama dalam seri film Batman dari Warner Bros, setelah sebelumnya lisensi ada di Columbia Pictures lalu 20th Century Fox. Film Batman yang terakhir dirilis adalah Justice League.





