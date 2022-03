Kid Cudi Akan Menyutradarai Film Pertamanya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Rapper Kid Cudi mengumumkan lewat media sosialnya bahwa dirinya sedang memproduksi film pertamanya.Penyanyi dengan nama asli Scott Ramon Seguro Mescudi itu nantinya tidak hanya merangkap sebagai sutradara, tetapi juga akan main di film itu."Ok. Aku sudah menunggu dalam waktu yang sangat lama untuk memberitahu kalian semua tentang ini. Tahun ini aku menggarap film pertamaku 'Teddy' di Netflix yang aku tulis dan juga akan bintangi." tuturnya.Kid Cudi menjelaskan proses penulisan film ini yang ternyata memakan waktu selama 7 tahun."Ini adalah cerita yang aku mulai tulis pada tahun 2013 karena aku selalu ingin menulis filmku sendiri, jadi aku katakan persetan dan mulai melakukannya. Perjalanannya panjang, dari menjadi serial tv selama bertahun-tahun hingga akhirnya menjadi film. Jadi sangat berarti untuk akhirnya bisa membawanya ke layar lebar tahun depan, dan aku tidak sabar menunggu kalian bertemu Teddy, teman-temannya, keluarganya dan berjalan-jalan di dunianya." sambungnya.Kid Cudi yang menulis sebuah lagu berjudul "Pursuit of Happiness" pada tahun 2009 menyatakan bahwa nantinya, film ini akan mebawa suasana seperti irama lagu itu."Jika aku dapat meringkas film itu dalam satu kalimat, aku bilang: ini seolah-olah aku mengambil lagu "Pursuit of Happiness" dan menulis film tentangnya. Aku memasukkan permasalahan dan pengalaman pribadiku di dalamnya, jadi film ini sangat dekat dengan hatiku. Aku tahu, film ini akan membantu orang-orang dengan cara yang sama seperti musik karyaku. Aku melanjutkan misi aku." kata Kid Cudi.Belum ada detail lebih lanjut mengenai alur cerita, tetapi Kid Cudi sebut kalau film ini 'khas dengan dirinya'."Ini adalah komedi, tapi bukan aku namanya jika aku tidak menaburkan hal-hal aneh di sana. Ini trippy, menyenangkan, sedih, inilah hidup." imbuhnya.Tak hanya Kid Cudi, jajaran produser di film Teddy berisi oleh penyanyi yang berpengaruh di dunia rap."Film ini diproduksi oleh Jeymes Samuel, Shawn 'Jay Z' Carter, James Lassiter, MAD SOLAR dan BRON. Ucapan khusus kepada sobatku Tendo Nagenda dan Netflix yang telah melihat visiku!!" pungkas Kid Cudi.Teddy bukanlah menjadi film pertama di mana Kid Cudi berakting. Sebelumnya, dia sempat menunjukkan kebolehannya dengan berperan di film Need for Speed, Don't Look Up dan X yang baru dirilis tahun ini.