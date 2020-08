5 Fakta Menarik Film Maleficent: Mistress of Evil

1. Disutradarai Joachim Ronning

2. Tambah pemain baru



3. Harris Dickinson sebagai Pangeran Philip



4. Auora dihadapkan pada keputusan berat



5. Diproduseri Angelina Jolie

Film Maleficent produksi Walt Disney Pictures menampilkan tokoh ikonik peri perempuan bertanduk dan bersayap, diperankan Angelina Jolie. Kisahnya menggambarkan kembali konsep animasi Sleeping Beauty rilisan 1959 dalam live-action.Dua film Maleficent telah ditayangkan di bioskop pada 2014 dan 2019. Dalam Maleficent: Mistress of Evil lebih intens menggambarkan hubungan emosional ibu dan anak. Berikut fakta-fakta menariknya:Joachim Ronning dipercaya menyutradarai film Maleficent: Mistress of Evil. Sebelumnya, Ronning menyutradarai Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales.Dalam Maleficent: Mistress of Evil, Ronning menampilkan hubungan ibu dan anak yang dinilai relevan dengan masa sekarang."Salah satu alasan kesuksesan film Maleficent yang pertama adalah kisah keduanya yang begitu kuat dan relevan bagi para penggemarnya. Dalam kisah ini, Aurora harus pergi meninggalkan rumahnya, ini adalah salah satu ketakutan yang dihadapi setiap orangtua, persis yang dirasakan Maleficent," ungkap Ronning.Terdapat dua pemain baru dalam Maleficent: Mistress of Evil yakni Chiwitel Ejifor, Michelle Pfeiffer, dan Ed Skrein.Dalam film Maleficent pertama, Pangeran Philip diperankan aktor berkebangsaan Australia, Brenton Thwaites. Pada sekuelnya, Pangeran Philip diperankan Harris Dickinson.Dalam laporan Variety pada Mei 2018, peran Thwaites sebagai Pangeran Philip diganti lantaran jadwal syuting Maleficent bentrok dengan syuting acara televisi Titans.Apa yang dialami Aurora sedikit banyak terjadi dalam dunia nyata. Aurora dihadapkan pada pilihan ibu yang melahirkannya atau ibu yang merawat dan membesarkannya.Angelina Jolie tak hanya sebagai pemain dalam film tetapi produser untuk film Maleficent: Mistress of Evil. Merujuk situs IMDb, aktivitas Angelina Jolie kini tak hanya sebagai aktor. Angelina Jolie bertindak sebagai produser di animasi The Breadwinner (2017) dan dokumenter Serendipity (2019). Angelina Jolie sebagai sutradara di film drama perang dengan nilai kemanusiaan First They Killed My Father (2017).(ELG)