Sinopsis The King's Affection

Chemistry pemeran The King's Affection

(SYN)

Jakarta: Drama Korea ( Drakor The King's Affection mendapat rating tinggi pada penayangan episode pertama. Drakor ini tayang pada 11 Oktober 2021 di KBS2.Dilansir dari Soompi, Nielsen Korea mencatat peringkat pemirsa nasional rata-rata 6,2 persen pada pemutaran perdana The King’s Affection. Ini mirip dengan skor yang dicapai oleh drama pendahulunya, Police University, dengan episode terakhirnya sebesar 6,3 persen.Selain di TV nasional, The King's Affection juga tayang di Netflix. Episode baru muncul tiap Selasa.The King's Affection mengisahkan tentang seorang perempuan yang menyamar menjadi putra mahkota. Ia menggantikan saudara kembar laki-lakinya yang telah meninggal.Sebagai putra mahkota yang sedang menyamar, Yi Hwi (diperankan Park Eun Bin) membawa beban berat karena harus menyembunyikan identitas dan menutupi sebuah rahasia besar. Namun, dunianya seketika berubah.Hal itu terjadi ketika dia bertemu dengan Jung Ji-un (diperankan Rowoon) yang menjadi gurunya. Seiring dengan hubungan keduanya yang semakin dekat, Yi Hwi dan Jung Ji-un pun harus menghadapi takdir yang tidak bisa mereka hindari.Chemistry Yi Hwi dan Jung Ji-un yang mendebarkan hati dapat terlihat dari poster The King's Affection. Siluet keduanya yang sedang berdiri berhadapan dengan satu sama lain, seperti menandakan kisah cinta rahasia mengharukan yang berlatar kehidupan istana."Di lokasi syuting, Park Eun Bin dan Rowoon mampu membuat suasana yang menawan dan perasaan yang penuh harapan menjadi lebih hidup," tutur para produser The King's Affection dalam siaran pers."Mohon berikan banyak dukungan, dan nantikan kisah imajinatif mengenai kehidupan ketika seorang raja menghilang dari sejarah dan sepasang kekasih berusaha menghadapi takdir mereka, pada tanggal 11 Oktober mendatang," tambah mereka.The King’s Affection diangkat dari buku komik yang terinspirasi oleh cerita imajinatif mengenai perempuan yang naik takhta, namun harus menghilang dari sejarah. Drama ini disutradarai oleh Song Hyunwook (Beauty Inside, Another Miss Oh) dan ditulis oleh Han Hee Jung (Clean with Passion for Now).