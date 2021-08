Chadwick Boseman Trending Akibat Episode Terbaru What If...?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Episode terbaru serial What If...? telah tayang. Episode itu pun menjadi bahan perbincangan publik hingga trending di media sosial Twitter. karena mengenang mendiang Chadwick Boseman.Tayangan tersebut memperlihatkan penampilan terakhir Boseman sebelum meninggal. Boseman mengisi suara untuk karakter T'Challa atau Black Panther.Serial yang tayang di Disney+ itu ditayangkan bukan hanya sebagai penghormatan untuk T'Challa, karakter yang dia mainkan di Black Panther. Melainkan, juga untuk Chadwick Boseman sendiri."Kami mendedikasikan ini untuk teman kami, inspirasi kami, dan pahlawan kami, Chadwick Boseman," tertulis keterangan dalam akhir episode itu.Kalimat itu muncul dalam waktu yang singkat sebelum akhirnya memudar menjadi layar berwarna hitam. Selanjutnya, menjadi montase seni yang menunjukkan bagian kredit.Uniknya, setengah jam sebelum kredit ditampilkan penghargaan mendiang Boseman. Sisi positif dari semangat sang aktor dibagikan dalam cuplikan tersebut.What If..? merupakan animasi antologi pertama dari Marvel Studios. Serial ini diadaptasi dari serial Marvel Comics yang berjudul sama.Episode tersebut pun menuai komentar netizen (warga net). Sejumlah netizen mengungkapkan rasa rindu mereka menyaksikan penampilan menakjubkan sang aktor, yang dikenal memiliki suara khas"What If...? episode ke-dua merupakan sebuah pesan selamat tinggal kepada T’Challa versi Chadwick yang sangat emosional," tulis salah satu netizen.Netizen lain mengatakan muncul emosi dari dirinya ketika menyaksikan episode terbaru serial What If...? Penampilan terakhir Chadwick Boseman juga diapresiasi para penggemar."Aku ingin menangis," timpal netizen lainnya.(ELG)