Dibintangi Iko Uwais, Ini 4 Fakta Film The Expendables 4

1. The Expendables 4 akan syuting pada musik gugur 2021

Sylvester Stallone dalam The Expendables 2. Sumber: deadline.com

2. The Expendables 4 diprediksi rilis pada 2022

3. Bocoran pemeran The Expendables 4

Megan Fox akan tampil dalam The Expendables 4. Sumber: Femalefirst

4. Rating R untuk The Expendables 4

Jakarta: Aktor kebanggaan Indonesia Iko Uwais kembali tampil di kancah perfilman internasional. Iko Uwais akan beradu akting dengan aktor dan akrtis papan atas Hollywood dan berperan sebagai penjahat di film The Expendables 4 "Sangat senang dan bersyukur diberi kesempatan bekerjasama dengan para legenda industri. #theexpendables4," tulis Iko Uwais dalam akun Instagram @iko.uwais, Rabu, 27 Oktober 2021.The Expendables 4 merupakan film laga yang menceritakan tentang sekelompok veteran tentara bayaran. Berikut adalah lima hal yang perlu Anda ketahui tentang perkembangan pembuatan The Expendables 4 dilansir dari Screen Rant.The Expendables 4 sebenarnya telah dalam beberapa bentuk pengembangan sejak 2014, tahun ketika Expendables 3 rilis. Sylvester Stallone sempat hengkang dari proyek film ini pada 2017 namun kembali setahun kemudian.Pada April 2021, Randy Couture mengungkapkan The Expendables 4 masih berlanjut dengan versi baru dari naskah sedang ditulis. Rencananya, The Expendables 4 akan mulai syuting pada musim gugur 2021.The Expendables 4 tidak memiliki tanggal rilis yang pasti. Tahun lalu, produser film ini menyebutkan film ini kemungkinan akan rilis pada 2022. Jawaban ini dinilai logis, dengan asumsi pembuatan film selesai sebelum akhir tahun 2021.Baca: Main Bareng Sylvester Stallone dan Megan Fox, Ini Peran Iko Uwais di The Expendables 4 Itu juga kemungkinan tergantung pada seberapa cepat jadwal Hollywood kembali setelah satu tahun penundaan karena pandemi covid-19.Anggota pemeran Expendables sebelumnya yang tetap muncul di The Expendables 4 adalah Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, dan Randy Couture.Beberapa wajah baru yang terkenal juga akan hadir di The Expendables 4 yakni Megan Fox, rapper/aktor Curtis "50 Cent" Jackson, dan legenda seni bela diri Thailand Tony Jaa.Satu orang yang tampaknya pasti tidak akan muncul adalah Terry Crews. Dia menolak untuk kembali setelah Avi Lerner, seorang produser di waralaba, menuntut dia membatalkan tuduhan penyerangan seksual yang dia buat terhadap agen Hollywood Adam Venit.Detail cerita dari The Expendables 4 masih dirahasiakan. Namun, film ini akan berfokus pada Lee Christmas yang diperankan oleh Jason Statham.Rating untuk film ini adalah Restricted (R). Artinya, penonton berusia di bawah 17 tahun memerlukan pendampingan orang tua atau wali dewasa.