Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Insiden meninggalnya seorang DoP (Director of Photography) Halyna Hutchins menjadi pukulan bagi industri film. Demi mencegah hal serupa terjadi, seorang pembuat film Bandar Albuliwi membuat petisi larangan penggunaan senjata asli di lokasi syuting.Halyna Hutchins meninggal karena tidak sengaja tertembak oleh aktor yang sedang berlatih sebuah adegan. Kejadian tersebut terjadi karena kelalaian pegawai yang memberikan aktor properti senjata yang berisi peluru.Oleh karena itu, seorang pembuat film asal Amerika, Bandar Albuliwi membuat petisi di change.org agar industri film tidak lagi menggunakan senjata asli sebagai properti syuting. Ini ditujukan demi mencegah terulangnya insiden seperti yang terjadi kepada Halyna Hutchins."Kita perlu memastikan bahwa tragedi yang dapat dihindari ini tidak pernah terjadi lagi. Tidak ada alasan untuk sesuatu seperti ini terjadi di abad ke-21. Senjata asli tidak lagi diperlukan di set produksi film. Ini bukan awal 90-an, ketika Brandon Lee dibunuh dengan cara yang sama. Perubahan perlu terjadi sebelum kehidupan berbakat tambahan hilang," tulis Bandar Albuliwi."Tolong tandatangani petisi ini dan minta Alec Baldwin untuk menggunakan kekuatan dan pengaruhnya di industri film Hollywood untuk membuat perubahan dan melarang penggunaan senjata sungguhan di lokasi syuting.""Sementara kita berada di topik ini, ini akan menjadi saat yang tepat untuk mulai membahas kondisi kerja yang mengerikan dari mereka yang bekerja di industri film (baik Hollywood dan Independen)," lanjutnya.Desakan masyarakat untuk melarang senjata api dan amunisi demi kepentingan properti film semakin berkembang sejak kecelakaan yang menimpa Hutchins. Masyarakat sangat mendukung kebijakan tersebut demi keselamat para kru film.Hal ini juga didukung oleh petisi Albuliwi yang berjudul “Time to ban the use of real firearms on set and demand better crew working conditions!” di change.org. Petisi tersebut sudah ditandatangani oleh lebih dari 30 ribu orang pada saat berita ini dibuat.