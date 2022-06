HBO Buat Sekuel Game of Thrones, Ini Tanggapan Emilia Clarke

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Serial fantasi Game of Thrones diketahui tamat pada tahun 2019 setelah merilis season 8, namun akhir-akhir ini HBO mulai merencanakan berbagai serial spinoff dari novel karya George R.R. Martin itu.Saat ini, serial prekuelnya, House of the Dragon yang menceritakan tentang House Targaryen dijadwalkan akan tayang pada bulan Agustus nanti. Salah satu topik yang sedang hangat diperbincangkan adalah proyek sekuel Game of Thrones dengan karakter Jon Snow sebagai tokoh utamanya.Aktris yang memerankan Daenerys Targaryen di Game of Thrones, Emilia Clarke memberikan komentar terkait proyek sekuel dari karakter yang diperankan oleh aktor Kit Harington tersebut. Kata Clarke, Harington telah membeberkan adanya proyek sekuel itu."Dia telah bilang ke aku tentang proyek itu. Dan aku tahu kalau itu benar ada. Itu akan terjadi," ujar bintang Terminator Genisys kepada BBC.Clarke menambahkan, jika sekuel Jon Snow itu dirancang langsung oleh Kit Harington dan sang aktor akan melibatkan diri di segala aspek."Itu dibuat oleh Kit sejauh yang aku bisa mengerti, jadi dia ada di dalamnya dari bawah ke atas. Jadi apa yang akan kau tonton, semoga jika itu terjadi, disertifikasi oleh Kit Harington," terangnya.Sayangnya, Clarke tidak akan kembali terlibat di serial spinoff tentang Daenerys Targaryen maupun spinoff Game of Thrones lainnya."Tidak, aku pikir aku sudah selesai," pungkas Clarke.