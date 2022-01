Aktor Legendaris Richard Gere Berbagi Kisah Hidup dan Kesuksesan di Mola Living Live

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktor legendaris peraih Golden Globe Award Richard Gere akan hadir ke hadapan penggemarnya di Mola Living Live pada Kamis, 13 Januari 2022 pukul 21.00 WIB. Live interview tersebut akan dipandu oleh mantan duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal didampingi aktris dan presenter Marissa Anita.Mola Living Live adalah sebuah program talkshow eksklusif yang menghadirkan tokoh-tokoh dunia yang ahli di bidangnya masing-masing. Program ini telah banyak menghadirkan public figure seperti Alec Baldwin, Uma Thurman, Susan Sarandon, Kurt Russell, Michael Douglas, John Travolta dan masih banyak lagi.Richard Gere telah membintangi puluhan film baik layar lebar maupun televisi. Ia pun pernah terlibat dalam beberapa produksi teater dan meraih tanggapan positif dari para kritikus. Kepiawaiannya dalam dunia seni peran membuatnya menjadi salah satu aktor yang paling diperhitungkan di dunia.Aktor berusia 72 tahun ini mulai muncul di film-film Hollywood pada pertengahan tahun 70-an. Namanya mulai meroket setelah perannya dalam film American Gigolo (1980) dan An Officer and a Gentleman (1982), hingga masuk dalam nominasi Best Actor di Golden Globe Award. Gere kemudian meraih sukses besar dalam perannya di film box office Pretty Woman (1990), dan kembali terpilih dalam nominasi bergengsi tersebut. Aktingnya yang luar biasa dalam film musikal Chicago (2002) berhasil mengantarnya ke panggung Golden Globe Award dan menyabet penghargaan sebagai Best Actor.Salah satu penampilan terbaiknya adalah ketika ia terlibat dalam film drama politik Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer (2016), Gere berperan cemerlang dan mendapat review positif, bahkan dianggap sebagai penampilan kelas Academy Award oleh media Variety.Terkenal dengan ketampanannya, Richard Gere sempat mendapat penghargaan sebagai The Sexiest Man Alive oleh majalah People pada 1999. Di samping karirnya yang gemilang, ia turut aktif dalam kegiatan sosial dan politik. Bahkan ia juga mendirikan Yayasan Gere untuk membantu mensponsori hak asasi manusia di Tibet dan aktif membantu para penderita AIDS, terutama di India.Seluruh program Mola Living Live bisa disaksikan secara eksklusif di platform Mola melalui aplikasi mobile Mola, situs Mola.tv atau aplikasi Smart TV Mola.